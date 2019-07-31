Германия назвала закрытым вопрос о репарациях перед Польшей

Берлин считает вопрос о военных репарациях перед Польшей закрытым, заявил глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

«Вопрос репараций закрыт», – передает слова Мааса РИА «Новости».

В то же время он добавил, что Германия чувствует себя обязанной «хранить память о преступлениях нацистов» даже после ухода из жизни последнего свидетеля этих событий.

В апреле в польском Сейме заявили, что Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 млрд долларов в качестве репараций за ущерб во время Второй мировой войны.

В октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда говорил, что вопрос репараций со стороны Германии остается открытым.