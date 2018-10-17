Польша напомнила немцам о репарациях за Вторую мировую войну

Президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб остается открытым.

«На мой взгляд, тема репарационных выплат не закрыта. В польском парламенте, в Сейме (нижняя палата парламента) эту тему подняла группа экспертов. Парламентарии обсудят этот вопрос и решат, какие шаги предпринимать дальше», – передает его слова РИА «Новости».

Дуда назвал вопрос репараций за Вторую мировую войну «вопросом истины и ответственности».

Глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик в начале октября заявлял, что Варшава намерена пересчитать потери во время Второй мировой войны и предъявить Берлину претензии по репарациям.

Ранее польские власти требуют от Германии выплаты 850 млрд долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну.