Польша захотела получить от Германии 900 млрд долларов репараций

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 млрд долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, заявил депутат польского Сейма, член парламентской группы, занимающейся оценкой суммы компенсаций, Януш Шевчак.

Парламентарий призвал немцев «подготовить достойные финансовые средства на выплату репараций», передает РИА «Новости».

«До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в 900 млрд долларов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», – заявил депутат польского Сейма в интервью журналу WPolityce.

Напомним, в октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб остается открытым.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке Польши использовать Дональда Трампа для получения репараций по итогам Второй мировой войны.