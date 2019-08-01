Польша отказалась считать закрытым вопрос о репарациях Германии

Варшава не согласна с позицией немецких властей о том, что вопрос военных репараций закрыт, заявил в четверг министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Ущерб, нанесенный Польше и полякам, не был устранен тем, кто его нанес. Поляки сами, своими усилиями и трудом восстановили разрушенную столицу», - сказал Чапутович. «Этот факт является яркой иллюстрацией более широкой проблемы, которая не позволяет полякам признать вопрос репараций закрытым», – передает ТАСС слова Чапутовича, выступавшего с речью по случаю 75-й годовщины Варшавского восстания.

В апреле в польском Сейме заявили, что Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 млрд долларов в качестве репараций за ущерб во время Второй мировой войны.

В октябре прошлого года президент Польши Анджей Дуда говорил, что вопрос репараций со стороны Германии остается открытым.

Напомним, в среду глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем заявил, что Берлин считает вопрос о военных репарациях перед Польшей закрытым.