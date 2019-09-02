Россию лишили заслуг во Второй мировой войне

Польша обвиняет Россию в отсутствии репараций от Германии. Эстония заявляет, что Вторая мировая война окончилась с развалом СССР. Германия благодарит лишь США за победу над нацизмом на Западе и на Востоке. За волной исторического вранья на праздновании 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаве, куда нарочито не была приглашена Россия, стоит четкая стратегия, уверяют эксперты. И сейчас она получила небывалую поддержку.

Польша, которая уже превратила мероприятия в память о 80-летии Второй мировой войны в «фестиваль» пересмотра истории, в понедельник раскопала очередную «вину» России перед Польшей. Поляки не получают военные репарации от Германии по вине России, заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Логика главы военного ведомства Польши такова: страна «не была суверенна» в послевоенные годы и не потребовала у Германии денег – поскольку «Россия приняла такое решение». Впрочем, суверенная Германия как пятьдесят лет назад, так и сейчас не собирается платить репарации суверенной Польше – о чем не далее, как в июле, напомнил Варшаве глава немецкого МИД Хайко Маас.

Но 1 сентября Германии не предъявляли претензий. Напротив, формальный глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был приглашен на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой, то есть фактически – по случаю 80-й годовщины нападения Германии на Польшу. Представители России, страны – правопреемницы Советского Союза, освободившего Польшу в 1944 году, как известно, приглашены не были.

В Варшаве и не скрывали, что мероприятие не имеет никакого отношения к общей памяти и скорби, а лишь к текущей антироссийской повестке. Замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк разъяснил: Россию не пригласили, так как страны-участники «выбирались на основе современного критерия» и приглашены были члены ЕС, НАТО и «Восточного партнерства». «В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», – отозвалась на это заявления главы польской дипломатии представитель МИД России Мария Захарова.

В глупом положении власти Польши оказались дважды, когда слет в Варшаве демонстративно проигнорировал старший партнер – президент США Дональд Трамп. Как сообщила британская The Independent, Трамп не полетел в Польшу из-за урагана «Дориан» (как было объявлено официально), но воскресный день провел в гольф-клубе.

Тем не менее собравшиеся главы европейских государств использовали память об общей трагедии – Второй мировой и решали свои задачи. Так, например, президент ФРГ Штайнмайер обратился со словами благодарности к США (которые, в отсутствие Трампа, представлял вице-президент Майк Пенс). Армия Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм» не только на Западе, но и на Востоке, сказал Штайнмайер, словно напрочь забыв о том, какая армия освобождала Восточную Европу и взяла Берлин.

«Наша ответственность касается и трансатлантического партнерства. Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку», – подчеркивал президент ФРГ, недавно возглавлявший германскую дипломатию. Именно в словах Штайнмайера о «трансатлантическом партнерстве» и коренился его главный посыл, пояснил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

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Сейчас, когда в ЕС на подъеме евроскептические тенденции, а в США Трамп ставит под сомнение принципы либеральной демократии, германская элита с ее евроатлантической ориентацией «в этой ситуации чувствует себя одинокой», отметил Рар. «ФРГ ощущает себя единственной страной, где все эти старые послевоенные идеалы еще в цене, – отметил немецкий эксперт. – Естественно, руководство страны нервничает, что мир на их глазах меняется, и пытается такими воззваниями показать куда, по их мнению, надо двигаться Европе и США, а также выражает надежду, что все вернется к старому статус-кво». Немецкий руководитель напомнил о роли, которую «старая Америка» – США образца 1940–1950-х годов – играла в Западной Европе, подчеркнул Рар.

Помимо актуально-политического подтекста, в словах немецкого руководителя присутствовал и подтекст идеологический. «Слова Штайнмайера отражают общеевропейский идеологический миф: Америка, в отличие от СССР, принесла после Второй мировой войны свободу всему Западу», – сказал немецкий политолог.

Этот же «исторический нарратив» или миф транслировала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, когда заявила: Вторая мировая война для ее страны якобы закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» СССР в 1994 году покинули территорию республики. Именно это же сквозило в речах «хозяина площадки», польского президента Анджея Дуды, так что даже New York Times обратила внимание: Дуда воспользовался случаем, чтобы упрекнуть других европейских лидеров в том, что они не воспринимают «российскую угрозу» всерьез.

Американское издание отметило: Дуда провел аналогию современной ситуации в Европе с политикой умиротворения, которая позволила нацистской партии подняться в Германии. Так что польский лидер фактически приравнял Россию к Третьему рейху.

«Решение не приглашать Россию на мероприятия – событие, вытекающее из всей политики Польши, направленной на нагнетание враждебности в отношении России, – констатировал в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«При этом была приглашена Германия, которая и напала на Польшу, оккупировала ее и вообще не видела ее места на карте Европы. Наша страна положила 600 тысяч жизней на освобождение поляков,

предоставила Польше возможность сохранить свою государственность и немало сделала для Варшавы в послевоенный период», – подчеркнул сенатор.

Поведение Варшавы говорит о политическом хамстве, ни больше ни меньше, согласился зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Польша или Эстония не являются исключением из правил – такое мнение свойственно элитам практически всех стран «новой Европы», отмечают эксперты. Тенденция к пересмотру итогов Второй мировой войны (в духе того, что «Сталин и Гитлер развязали войну») усилилась после того, как к Евросоюзу присоединились страны Восточной Европы, отметил Александр Рар. Немецкий политолог пояснил:

«Это стало очень мощным аспектом их самоидентификации. Мол, мы все принадлежим Западу и долгие годы были жертвами советской агрессии».

Однако «в Европе существуют два абсолютно разных взгляда на события 1939 года», отметил Рар. Как, в свою очередь, указал сенатор Пушков, на уровне руководства европейских стран антироссийской риторике и попыткам пересмотреть общую историю противостоит, например, президент Чехии Милош Земан. «В частности, чешский руководитель заявил, что нужно благодарить Советский Союз за то, что в Европе не нужно говорить «Хайль Гитлер», – напомнил Пушков.

Вряд ли нынешняя позиция властей той же Польши выдержит испытание временем, отметил собеседник. «Никто не может отрицать тот факт, что над Рейхстагом развивался советский красный флаг, а не американский. Никто не может отрицать тот факт, что Польшу освободил СССР», – подчеркнул Пушков. Показательно, что, судя по опросу, который в январе провел польский фонд «Центр изучения общественного мнения», крайне отрицательно к России относятся лишь 15% поляков, а позитивно 28% («просто отрицательно» – 46%, но «процент респондентов, заявляющих о негативном отношении к россиянам... значительно снизился», констатируют польские социологи).

Клиническая русофобия уже вырождается, отметил сенатор Климов. «Мы наблюдаем ее агонию. Об этом свидетельствуют довольно разумные голоса, звучащие уже из Вашингтона, Парижа и других мест». Поэтому, подчеркивает собеседник, Москве не следует отвечать симметрично на заявления, подобные тем, что делали Дуда, Кальюлайд или Штайнмайер – и не следует составлять черные списки тех, кого нельзя приглашать на мемориальные мероприятия. «Мне жаль поляков, и поступать как хамы мы не будем. Поэтому приглашаем на День Победы всех», – сказал замглавы международного комитета Совфеда.

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