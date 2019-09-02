Немецкий эксперт объяснил, почему Штайнмайер умолчал о роли СССР в победе над нацизмом

«Слова Штайнмайера отражают общеевропейский идеологический миф: Америка, в отличие от СССР, принесла после Второй мировой войны свободу всему Западу», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он объяснил слова президента ФРГ о «победе США над нацизмом на Востоке». Одновременно эти слова стали напоминанием Трампу о роли «старой Америки» в Европе.

Президент ФРГ, бывший глава германской дипломатии Франк-Вальтер Штайнмайер, говоря об особой роли США в освобождении Европы, выразил надежду на восстановление статус-кво – евроатлантического единства под лозунгами либеральной демократии, подчеркнул Александр Рар.

Президент Германии, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая накануне в Варшаве (на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны) заявил: армия Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм» не только на Западе, но и на Востоке – словно напрочь забыв о решающей роли СССР и Восточного фронта в целом.

В данном случае, Штайнмайер транслирует существующий «общеевропейский нарратив», пояснил Рар. Нарратив, то есть в данном случае трактовка событий, заключается в том, что США и союзники освободили Западную Европу и Западную Германию, а Сталин принес Восточной Европе и востоку Германии закрепощение, «Советский Союз оккупировал европейские территории».

Рар также обратил внимание на слова Штайнмайера: «Наша ответственность касается и трансатлантического партнерства. Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку». Очевидно, что адресатом этих слов был демонстративно отсутствовавший на торжествах в Варшаве Дональд Трамп. Штайнмайер напомнил о роли, которую в Западной Европе играла «старая Америка», США послевоенного периода.

Сейчас, когда в ЕС на подъеме евроскептические тенденции, а в США Трамп ставит под сомнение принципы либеральной демократии, германская элита с ее евроатлантической ориентацией «в этой ситуации чувствует себя одинокой». «ФРГ ощущает себя единственной страной, где все эти старые послевоенные идеалы еще в цене, – отметил Рар. – Естественно, руководство страны нервничает, что мир на их глазах меняется, и пытается такими воззваниями показать куда, по их мнению, надо двигаться Европе и США, а также выражает надежду, что все вернется к старому статус-кво».

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