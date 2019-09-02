Немецкий политолог отметил серьезное усиление позиций «Альтернативы для Германии»

«Сейчас все другие политические силы страны, даже те, кто идеологически противостоит друг другу, сплотились, чтобы не допустить участия «Альтернативы» в политической жизни Германии», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о внушительной победе евроскептиков в двух землях на Востоке Германии.

«Партия «Альтернатива для Германии», заняв вторые места на выборах в парламенты двух земель – Саксонии и Бранденбурга очень серьезно усилила свои позиции. Необходимо отметить, что столь значимый успех европопулистов – это общеевропейская тенденция. С течением времени они получают все большую поддержку избирателей. И отнюдь не в одной только Германии», – констатировал немецкий политолог Александр Рар.

Накануне в ходе выборов в парламенты двух федеральных земель, Саксонии и Бранденбурга (обе земли находятся на территории бывшей ГДР) партия «Альтернатива для Германии» существенно укрепила свои позиции, и стала, таким образом, крупнейшей оппозиционной силой на востоке ФРГ. Исходя из предварительных итогов выборов в ландтаг – земельный парламент Саксонии, АдГ набрала 32,5% голосов избирателей, и образует крупнейшую фракцию.

Серьезный провал партии Ангелы Меркель ХДС (христианские демократы потеряли почти 7 процентных пунктов, притом, что АдГ набрала 18%) не на шутку обеспокоил системных политиков в Берлине, констатировал Рар. Эксперт прогнозирует, что главным пунктом в повестке блока ХДС-ХСС, СДПГ и других системных партий будет сотрудничество для общего противодействия АдГ.

«Политики думают не о том, как обустроить жизнь в регионах, как удовлетворить недовольство живущих там людей, а о том, как бороться с «Альтернативой», – констатирует Рар.