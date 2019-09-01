Евроскептики стали крупнейшей оппозиционной силой на востоке Германии

В ходе выборов в парламенты Саксонии и Бранденбурга партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) существенно укрепила свои позиции, став крупнейшей оппозиционной силой на востоке ФРГ.

По предварительным данным, в Саксонии ХДС набирает 32,5% голосов избирателей и, как ожидается, сформирует крупнейшую фракцию в ландтаге. Потери партии по сравнению с выборами 2014 года составляют почти 7 процентных пунктов. «Альтернатива для Германии» улучшила прежний результат более чем на 18 процентных пунктов, заручившись поддержкой 30% избирателей, передает ТАСС.

На третьем месте идет Левая партия с 10,1%, на четвертом – «зеленые» с 8,4%. Социал-демократическая партия Германии показывает свой худший результат на выборах в региональные парламенты за всю историю – 7,8%.

В Бранденбурге СДПГ сумела обойти АдГ и сохранить статус крупнейшей местной партии – политические силы набирают 26,1% и 23,7%, соответственно. Однако, по сравнению с 2014 годом, социал-демократы потеряли более 5 процентных пунктов. Христианско-демократический союз идет третьим с 15,7%. Левая партия получает 10,7%, «зеленые» – 10,6%.

Согласно предварительным данным, «Альтернатива для Германии» получит существенно больше мест в местным парламентах и станет крупнейшей оппозиционной силой на востоке Германии.

Официальные итоги голосования станут известны не раньше понедельника.