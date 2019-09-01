Президент Германии поблагодарил Америку за победу над нацизмом

Сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на торжественной церемонии в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Наша ответственность касается и трансатлантического партнерства. Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила ее армии совместно с союзниками победила национал-социализм на западе и на востоке», – приводит его слова РИА «Новости».

«И сила американских идей и ценностей, ее дальновидность и великодушие открыли этому континенту другое, лучшее будущее», – добавил он.

Штайнмайер добавил, что «та Америка» стремилась «к партнерству и дружбе на условиях взаимного уважения», и отметил, что многое из этого больше не кажется «само собой разумеющимся».

Президент Германии заявил, что Европа должна стать сильнее и самостоятельнее. При этом он отметил, что «Европа не должна быть сильнее без Америки или против Америки, Европа нуждается в партнерах».

Германия, по словам президента этой страны, «несмотря на свою историю, смогла вырасти в новую силу в Европе». Он высказался за то, что Германия «должна делать больше для Европы», в том числе вкладывать больше в европейскую безопасность и благосостояние. Штайнмайер заявил, что у немцев «нет никаких оснований считать себя лучшими европейцами».

В воскресенье в Варшаве проходят мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства». По официальной версии, Россия не приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.

В Совфеде заявили, что решение Варшавы не приглашать представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием польских властей переписать историю.