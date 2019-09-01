В Совфеде объяснили отказ Польши пригласить Россию на годовщину начала войны

Решение Варшавы не приглашать представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием польских властей переписать историю, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«До чего же можно дойти в своем желании переписать историю, чтобы предать своих же поляков, только под Волынью потерявших под пулями и топорами украинских националистов 60 тыс. своих соотечественников, и предать память бойцов Красной Армии, положившей за освобождение в общем-то чужой им Польши 600 тыс. человеческих жизней?» – написал парламентарий в своем Facebook.

«Поляки, пепел перестал стучаться в ваши сердца. Мне стыдно за вас. И мне противно», – добавил он.

В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы проходят мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства. По официальной версии, Россия не приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.

В Кремле подчеркивали, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.