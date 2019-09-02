В Совфеде призвали не прощать хамство Польши

«Это невоспитанность поляков, которые сегодня стоят у руководства страны. Мне жаль их, и поступать как хамы мы не будем. Поэтому приглашаем на День Победы всех», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал мероприятия в Польше по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, на которые не пригласили Россию.

«Это политическое хамство, ни больше ни меньше. Его прощать нельзя», – подчеркнул зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Вместе с тем сенатор считает, что Москве не следует отвечать симметрично и составлять черные списки тех, кого нельзя приглашать на мемориальные мероприятия. «Приглашаем всех, в том числе тех, кто находится в Европе и ведет себя не совсем адекватно, пытаясь делать на всем политический пиар», – отметил собеседник.

Тем более что клиническая русофобия уже вырождается, отметил сенатор. «Мы наблюдаем ее агонию. Об этом свидетельствуют довольно разумные голоса, звучащие уже из Вашингтона, Парижа и других мест», – сказал Климов.

Он добавил, что очень важно доносить до российской молодежи подлинные факты истории.

«У нас молодое поколение не очень понимает, какова была история. Эта зараза распространяется через соцсети, компьютерные игры и другими способами. Нужно прилагать серьезные усилия, чтобы хотя бы те, кто помнит воевавших, рассказывали обо всем молодому поколению», – заключил Климов.

В воскресенье в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства». По официальной версии, Россия не приглашена, так как не входит ни в одну из этих организаций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла. В Совфеде заявили, что решение Варшавы не приглашать представителей России на годовщину начала войны объясняется желанием польских властей переписать историю.

И действительно, такая попытка была: президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики.

Тем временем президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сила армии Соединенных Штатов совместно с союзниками «победила национал-социализм на западе и на востоке». «Наша ответственность касается и трансатлантического партнерства. Мы все в эту годовщину смотрим с благодарностью на Америку. Сила ее армии совместно с союзниками победила национал-социализм на западе и на востоке», – сказал он.

Кроме того, на мероприятиях в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны нашлось время для обсуждения санкций против России: президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве пообещал ему поддерживать антироссийские санкции. Он отметил, что Зеленский может на него «рассчитывать, если речь о независимости и территориальной» целостности Украины.

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