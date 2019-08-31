Президент Польши пообещал Зеленскому поддерживать антироссийские санкции

Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве пообещал ему поддерживать антироссийские санкции.

«Мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный метод», – заявил Дуда, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Зеленский может на него «рассчитывать, если речь о независимости и территориальной» целостности Украины.

Ранее Польша призвала ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией».