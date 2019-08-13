Польша призвала ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»

В правительственном аналитическом центре Польши призвали создать в странах-членах ЕС национальные подразделения оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom) для борьбы с «российской дезинформацией», так как Москва якобы пытается влиять на внутренние процессы в Европе.

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики предложили усилить борьбу с «российской дезинформацией» в ЕС. В частности, предлагается открыть в странах-членах ЕС национальные подразделения оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom), передает RT.

На данный момент такие структуры есть в министерствах иностранных дел ряда стран, однако, по мнению польских специалистов, этого недостаточно.

Так, в бюллетене польского института указывается, что «используемый вариант, который главным образом опирается на уже существующие подобные подразделения при министерствах иностранных дел некоторых стран, представляется недостаточным, поскольку в большинстве случаев деятельность подразделения ограничивается внешнеполитическими задачами и не предполагает координации с другими министерствами».

Аналитики также советуют Европе пересмотреть возможности своих институтов в сфере борьбы с дезинформацией, указывая, что Польша могла бы выступить с такой инициативой.

Кроме того, они призывают Брюссель оказывать финансовую поддержку неправительственным организациям и взаимодействовать с центром стратегических коммуникаций НАТО.

По мнению политолога Александра Асафова, своими действиями Варшава поддерживает американский политический вектор: предлагая усилить борьбу с «российской дезинформацией» и открыть национальные подразделения StratCom, польские эксперты подчеркивают несоответствие политики Брюсселя целям и задачам США.

«Польша – проводник американской воли на Европейском континенте. Они заявили о необходимости открыть подобные структуры с целью показать, что ЕС не справляется с важной миссией – противостоять России. Однако Россия является лишь предлогом для идеологической и политической атаки в адрес ЕС в целом», – заявил Асафов.

Политолог Евгений Минченко отметил, что популяризация темы о «российской дезинформации» также приносит выгоду Варшаве в контексте текущей политики Евросоюза. При этом выводы польских исследователей о «российской дезинформации», как обычно, голословны.

Между тем в Польском институте международных отношений считают, что Россия находится в состоянии информационной войны с Западом. С помощью «дезинформации» Москва якобы пытается разделить европейское общество, косвенно влияя на внутренние процессы в ЕС.

«Цель этих усилий – сделать так, чтобы отвечающие интересам России идеи, такие как отмена экономических санкций, введенных после аннексии Крыма, агрессия против Украины и включение России в переговоры в сфере европейской безопасности, стали предметом общественного обсуждения», – пишут аналитики.

Отмечается, что Россия, по мнению польской стороны, усиливает свои «дезинформационные кампании» во время выборов, референдумов (включая Brexit), а также в «периоды повышенной внутренней напряженности», как, например, протесты в Каталонии и акции «желтых жилетов» во Франции.

Также с 2015 года на уровне ЕС действует оперативная рабочая группа East StratCom Task, которая занимается выявлением и борьбой с дезинформацией в Евросоюзе и странах Восточного партнерства.

Как заявлял в декабре 2018 года занимавший пост замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип (бывший премьер-министр Эстонии), группа уже «раскрыла» более 4,5 тыс. случаев ложных сообщений. Их главным источником якобы является Россия.

В Москве не раз отвергали подобные обвинения. Несмотря на активную информационную кампанию, никаких доказательств «вмешательства» Кремля в политические процессы других стран не было представлено.

В августе стало известно, что Госдума собирается обсудить ситуацию с вмешательством во внутренние дела России. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела России, освещая несогласованные митинги в Москве.

На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.