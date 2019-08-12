В Госдуме обсудят ситуацию с вмешательством во внутренние дела России

Совет Госдумы в ходе внеочередного заседания 19 августа обсудит иностранное вмешательство во внутренние дела страны, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам рабочей встречи с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

«Все политические фракции Госдумы настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны. Принято решение провести 19 августа в 12.00 мск внеочередное заседание Совета Государственной думы, на котором мы обсудим этот вопрос», – сказал Володин, передает ТАСС.

Он добавил, что Пискареву поручено изучить существующие материалы, провести анализ ситуации и внести предложения на Совете по рассмотрению фактов вмешательства.

Ранее официальный представитель МИДа заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве.

На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.