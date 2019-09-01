Президент Эстонии изменила дату окончания Второй мировой

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война для ее страны закончилась только 25 лет назад – после того, как «оккупационные войска» в 1994 году покинули территорию республики. Эти слова прозвучали на мемориальном мероприятии в Варшаве, куда Россия не была приглашена.

«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы Эстонии.

Кальюлайд заявила, что война означала для жителей республики «более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы».

Последние российские воинские части покинули эстонскую территорию 31 августа 1994 года.

В воскресенье в Варшаве проходят мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила представителей НАТО, Европейского союза, в том числе Германию, а также страны «Восточного партнерства».

Россия на празднование не приглашена. Официально в Варшаве объяснили это тем, что наша страна не входит ни в одну из перечисленных организаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла.