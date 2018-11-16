На Украине решили снова переписать учебники истории

Министерство образования Украины под давлением националистов решило переписать учебники истории для старших классов.

В минобразования обратились депутаты Львовского областного совета, которые потребовали отозвать тираж учебника для 10-го класса, в котором портрет главы УПА* (запрещена в России) Романа Шухевича размещен в главе о проявлениях коллаборационизма, сообщает украинское издание «Вести».

Депутаты потребовали изъять уточняющую формулировку «Проявления коллаборационизма» и в новой редакции учебника оставить такое название главы: «Национальные воинские формирования в немецкой армии».

Кроме того, депутатам не понравилось, что в учебнике для 10-11-х классов к коллаборационистам приравниваются скандальные батальоны «Роланд» и «Нахтигаль», которые состояли преимущественно из украинских националистов и считались карательными батальонами в составе СС.

Между тем в защиту учебника вступились 250 украинских историков: в открытом письме они заявили, что стремление переписать учебники является попыткой навязать научному сообществу и широкой общественности единственную трактовку украинского прошлого.

В минобразования в итоге сообщили, что пересмотрят не только учебники для 10 и 11 классов, но и всю программу по истории.

«Особое внимание мы уделяем голодомору, украинским диссидентам, УПА и многим другим фактам, которые были искажены в результате вмешательства в учебники истории прошлой власти», – сказал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Эксперты считают, что очередное переписывание учебников связано с предвыборной кампанией.

В октябре министерство образования и науки Украины решило переработать программу по истории страны и переписать учебные планы 5-11 классов.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что реформа образования Украины нацелена на производство солдат.