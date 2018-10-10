Киев решил переписать учебники по истории

Министерство образования и науки Украины решило переработать программу по истории страны и переписать учебные планы 5-11 классов.

Переписывать историю Украины будут 25 специалистов – учителя общеобразовательных учебных заведений, историки, представители Института национальной памяти и руководитель Центра исследований геноцида украинского народа.

Согласно приказу, по новым редакциям учебников пройдет общественная дискуссия, передает РИА «Новости».

Последний раз украинские учебники по истории переписывали в 2016 году. Их дополнили информацией о Евромайдане, событиях в Крыму и на Донбассе.

Отметим, что к началу июля 2018 года в черном списке госкомтелерадио уже значились 184 книги и 12 российских издательств. В августе сообщалось, что комитет обнаружил «российскую пропаганду» в учебнике английского языка Марины Гацкевич «Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения диалоги».

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что реформа образования Украины нацелена на производство солдат.