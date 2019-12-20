Путин напомнил о намерении властей Польши поставить памятник Гитлеру

Президент Владимир Путин в ходе заседания ЕАЭС рассказал участникам о том, как польские политики хотели установить Гитлеру памятник в Варшаве.

Российский лидер показал лидерам ЕАЭС документы конца 30-х годов, передает «Фонтанка».

«Гитлер предлагал выслать евреев из европейских стран для начала в Африку. Но не просто выслать, а отправить их фактически на вымирание в колонии», – сказал Путин.

Он отметил, что Гитлер под колониями имел в виду вымирание и геноцид еврейского народа, это был первый шаг к тому, что сегодня называется холокостом.

«Что же ответил на это польский представитель и что написал своему министру иностранных дел, видимо, рассчитывая на взаимопонимание и на одобрение? «Тут я ответил, что если это произойдет, если это найдет свое разрешение, мы поставим ему – Гитлеру – прекрасный памятник в Варшаве», – зачитал ответ польского политика Путин.

Также Путин зачитал участникам заседания лекцию о «Мюнхенском сговоре».

«Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить тех, кто знал о помыслах господина Бека, министра иностранных дел Польши, который в последнее время проявлял все большую и большую осторожность в отношении Германии», – привел глава государства цитату из лекции.

По мнению российского лидера, эти факты весьма показательны, они отражают то, как крупные мировые политики оценивали «Мюнхенский сговор».

«Это очень показательная вещь. Как тогда крупные мировые политики оценивали «Мюнхенский сговор» – вот это соглашение, которое было подписано между Гитлером, Великобританией и Францией в 1938 году», – сказал Путин.

Видеозапись с высказываниями главы государства на эту тему опубликована в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Путин: Из высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении «еврейской проблемы» - выслать евреев из Европы в «колонии» в Африку на вымирание. Это первый шаг к холокосту. Посол Польши об этом: Если это произойдет, мы поставим Гитлеру прекрасный памятник в Варшаве pic.twitter.com/WSGeDOqFT9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 декабря 2019 г.

«Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить»: Путин прочел лидерам СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны pic.twitter.com/4RMDDcJ7u8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 декабря 2019 г.

Ранее президент заявил, что его задела резолюция Европарламента, в которой вина на развязывание Второй мировой войны возлагалась в том числе на СССР.

В ходе пресс-конференции в четверг Путин назвал решение Европарламента, приравнявшего гитлеровскую Германию и СССР, абсолютно неприемлемым и некорректным.