Ненависть поляков к «бандеровцам» поставлена под сомнение

Шансы на экстрадицию в Россию видного украинского националиста Игоря Мазура практически обнулились из-за русофобии польских политиков. Этого деятеля подозревают в преступлениях против человечности в Чечне, однако официальная Варшава готова закрыть глаза даже на собственный кровавый счет к «бандеровцам».

Сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игорь Мазур был задержан поляками на пограничном пункте Дорогуск. В России этого человека подозревают в причастности к деятельности незаконных бандформирований в 1994-1995 годах в Чечне.

Первыми о его задержании через соцсети сообщили украинские националисты, к числу которых принадлежит и сам Мазура, больше известный под позывным «Тополь». Одного из основателей «Движения сопротивления капитуляции» взяли по пути на конференцию, на которую его пригласил вице-маршалок Польши.

С требованием немедленно освободить Мазуру выступили не только украинские националисты, но и омбудсмен Людмила Денисова. МИД Украины заявил, что прорабатывает комплекс мер по защите прав Мазура, назвав его ветераном Донбасса. А посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что власти потребуют у польского суда отпустить гражданина страны на поруки.

Вопрос о взятии видного националиста под стражу с целью экстрадиции в Россию должен был быть рассмотрен судом в польском городе Холм в понедельник. На счет его возможного решения существовали разные мнения. Однако суд не состоится.

Есть силы, которые вступились за Мазура не только на Украине, но и в самой Польше. Так, вице-спикер сейма Малгожата Госевская назвала его «смелым гражданским активистом», а также ветераном войны в Донбассе, Грузии и Чечне. По ее словам, он стал «жертвой соседей с Востока», а его задержание на границе является «исключительно техническим исполнением Польшей международных договоров и обязательств». Проще говоря, Мазура разыскивается через Интерпол.

Глава польского МИД Яцек Чапутович подтвердил: «Решение было принято пограничной охраной, которая не знает, какую роль играет находящееся в списке Интерпола лицо. Украина и Россия являются сторонами этого соглашения. Обязанность пограничной службы – задержать такое лицо».

«Случается, что стороны-соглашения об Интерполе злоупотребляют этой возможностью», ­- заявил глава МИД Польши, явно делая намек в сторону России.

Мед тем, для России Игорь Мазура не ветеран всевозможных войн, а бандит, который воевал против российских солдат в Чечне.

Мазур отличился и во время госпереворота на Украине. В 2014 году он руководил формированием «Правого сектора*» в Киевской области и участвовал в беспорядках в центре украинской столицы. А после демобилизации с Донбасса в 2016 году стал зампредседателя радикальной организации «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО*), которая запрещена в РФ. А летом 2017 года возглавил пропагандирующую сотрудничество государств Балто-Черноморского региона организацию «Межиморье».

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По версии российского следствия , Игорь Мазур в декабре 1994 года воевал в отряде «Викинг» в Грозном вместе с одним из создателей УНА-УНСО Дмитрием Корчинским, а также Николаем Карпюком, Александром Музычко (Сашко Билый), Станиславом Клыхом и другими.

В частности, эти люди в ходе «новогоднего штурма» Грозного участвовали в боях в районе Президентского дворца, площади Минутка и железнодорожного вокзала. Тогда погибло 30 российских военнослужащих, еще 13 были ранены. Потерпевшими по делу признаны 45 человек.

Украинские националисты снова вернулись в Чечню после начала второй кампании, где обучались тактике ведения боевых действий полевым командиром Салманом Радуевым.

В тексте обвинения много рассказывается о жестоких пытках и казнях российских военнопленных руками украинских националистов, для которых отрубание всех пальцев – это еще «цветочки».

Решение по делу Мазура должно было стать проверкой для судебной системы Польши, подчеркнул в интервью RT глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «Само задержание демонстрирует факт того, что международные соглашения работают, это уже хорошо. С одной стороны, Польша – союзник России, в самой стране есть большое количество людей, настроенных против украинских радикалов. С другой стороны, Польша поддерживает Украину».

«Вероятность того, что Мазуру не выдадут России, очень высокая. Скорее всего, поляки не исполнят свои обязательства в рамках международного права, мнение польской элиты возобладает над законом», - предупреждал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, русофобия в Польше соседствует с лютой ненавистью к украинским националистам, последователям Бандеры и т.д.

«Поляки не забывают волынскую резню. Не смотря на заявления польских властей, действия правоохранительных органов и спецслужб, сами поляки время от времени бьют украинских националистов. Польское общество их люто ненавидит, - считает российский политолог. - При этом степень русофобского остервенения польской элиты прямо пропорционально американскому запросу на подобные вещи. Еще недавно такой запрос был, но сегодня мне представляется, что американцы не так сильно давят на польские педали. В конечном итоге решение суда станет своего рода лакмусовой бумажкой».

Не стало - суд, повторимся, не состоится. По данным на вечер воскресения националиста передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова. «Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится», – написала она в своем Telegram-канале.

Польские элиты явно встали на защиту Мазура. Но как воспримут это жители Польши, которые ненавидят украинских националистов?

Один раз украинца в Польше даже заставили съесть красно-черный флаг запрещенной в России ОУН*. Об этом в прошлом месяце рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, поляки увидели украинские номера у автомобиля и пробили колеса машины:

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок».

«Для поляков Украина ассоциируется с фашистами. Только и говорят об акциях нацистов на Украине. ... В Польше показывают, как на Украине героизируют Бандеру, Шухевича... Жить в Польше становится все опаснее для украинцев», ­– написал Журавко в Facebook.

Таксист, на которого ссылается бывший депутат, поведал следующее: «У меня бывают такие случаи, когда зачастую своим клиентам, которые спрашивают, откуда я, то я им отвечаю, что я либо из Белоруссии, либо из России. Боюсь говорить, что я с Украины. Потому что был инцидент, когда меня чуть не побили, но рубашку и свитер на теле порвали». «Стараюсь, когда вожу клиентов, меньше говорить на украинском языке. Все больше приходится говорить на русском языке. Особенно, когда я вожу молодых поляков... Если я неосторожно начинаю говорить на украинском языке, сразу с их стороны начинает проявляться агрессия. К сожалению, это плоды Майдана 2014 года. Вот вам героизация убийц, нацистов. Я не удивлюсь, если в скором будущем Евросоюз закроет «безвиз» для граждан Украины».

Почему поляки так ненавидит украинских националистов? Как ранее объясняла польская правящая партия «Право и справедливость», настало время положить конец лжи о трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах, и дать исчерпывающую оценку преступлениям, которые совершили украинские националисты и члены организаций, сотрудничающих с Третьим Рейхом в период между 1925 и 1950 годами. Им инкриминируются убийства польских должностных лиц, участие в преступлениях Холокоста, этнические чистки.

Мазур - из тех, кто в лучшем случае отрицает эти преступления, в худшем - прославляет. Решение отдать его украинским властям на поруки одной лишь «политической волей» - вне рассмотрения дела в суде представляется парадоксальным. Это насколько же нужно ненавидеть Россию, чтобы подыгрывать сторонникам этнических чисток собственного народа?

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