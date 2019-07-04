Варшава начала поиск свидетелей по делу о геноциде поляков членами ОУН-УПА

Институт национальной памяти Польши начинает поиск свидетелей событий «Волынской резни» по делу о геноциде, совершенном членами запрещенной в России Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*), сообщает польское посольство в Киеве.

«Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРЗпПН) и ее отделение в Люблине разыскивают пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939–1945 годов членами ОУН*-УПА* и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве», – говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что расследование ведется по делу о геноциде, в частности, об убийстве десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, а также «физического, психического издевательства над представителями вышеназванной национальной группы». Кроме того, членам ОУН-УПА в Польше вменяют в вину «уничтожение или похищение имущества» поляков, бесчеловечные поступки, что несло «угрозу их биологического истребления или заставляло оставлять свои дома и бежать с территории Волынского воеводства».

«Мы обращаемся к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной комиссией», – сообщили в посольстве.

Напомним, президент Польши заявил, что Украинская повстанческая армия* вместе с солдатами дивизии СС «Галичина» участвовала в резне польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине. Он также говорил, что Варшава не согласна с отрицанием преступной сущности идеологов украинского национализма Степана Бандеры и Романа Шухевича.