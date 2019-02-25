Президент Польши обвинил украинцев в геноциде поляков

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что солдаты дивизии СС «Галичина» и Украинской повстанческой армии*, запрещенной в России, совершили в Гуте Пеняцой геноцид польского населения.

«Убийцы достигли своей ужасающей цели: они разрушили тысячи деревень и городов, церкви, школы, фермерские хозяйства и дома мелких ремесленников превращались в руины», – приводит слова Дуды «Польское радио 24».

Он заявил, что единственной виной жертв геноцида были «польская речь и идентичность», а также верность традициям и любовь к Отечеству.

«Они были убиты, потому что были поляками», – подчеркнул президент Польши.

По словам Дуды, в Гуте Пеняцкой УПА* и «Галичина» совершили одно из крупнейших преступлений среди всех событий, связанных с резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине.

В Гуте Пеняцкой в феврале 1944 года произошло массовое уничтожение этнических поляков и укрываемых ими евреев дивизией СС «Галичина» под командованием штурмбаннфюрера СС Зигфрида Банца при участии отдельных членов УПА* и украинской полиции. Из 1 тыс. жителей Гуты Пеняцкой выжило не более 50 человек. Более 500 жителей было сожжено заживо в костеле и собственных домах.

Украинская сторона подвергает сомнению позицию, что дивизия «Галичина» участвовала в уничтожении населения.

Напомним, Варшава считает, что полное примирение польского и украинского народов возможно только в случае признания Киевом правды о Волынской резне.