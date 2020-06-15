Трамп подтвердил намерение сократить воинский контингент в Германии

США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.

Он обвинил Берлин в нарушении «обязательств по платежам НАТО». Германия, как заявил Трамп, должна альянсу «миллиарды».

«Зачем нам делать то, что мы делаем, если они не платят?» – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что в Германии находится «огромное число военнослужащих» – 52 тыс. человек, которые «обходятся в огромную цену» США, так как получают высокую зарплату, а Вашингтон тратит большие средства на содержание военных баз. Поэтому США «сокращают численность до 25 тыс. военнослужащих».

По его словам, военные тратят много денег в Германии: «Везде, где есть базы, Германия процветает», – передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что Берлин должен выплатить долги, которые у Германии есть перед НАТО. Берлин, по его словам, тратит недостаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса.

Он также считает, что Германия «очень плохо относится» к США в сфере торговли.

Кроме того, Трамп заявил: «Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США сократить почти на четверть свой контингент в Германии.

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