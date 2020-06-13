Трамп заставил Германию испугаться

Решение Соединенных Штатов о выводе части войск из Германии уже называют очередной ошибкой Трампа. Говорят, что он сыграл в пользу России, что он разрушает основы НАТО. Однако реальные мотивы столь неожиданных действий Трампа видятся совсем в другом. И они касаются коренных страхов жителей Германии, возникших после Второй Мировой.

Президент США Дональд Трамп инициировал очередной скандал в американо-европейских отношениях. В Штатах приняли решение сократить почти на четверть свой воинский контингент в Германии – с 34,5 тысяч до 25 тысяч бойцов.

«В пользу русских»

На первый взгляд, решение рациональное. ФРГ больше не является передовой Холодной войны – она находится в стратегическом тылу НАТО и служит как своего рода логистический хаб для американских операций в Африке и на Ближнем Востоке. Военной угрозы от России тоже нет – ее оборонные расходы в 6 раз меньше тех денег, которые страны НАТО тратят на оборону на европейском театре военных действий. Даже если кто-то считает, что от Москвы исходит военная угроза, то они говорят о кибератаках или операциях по точечной ликвидации граждан российскими спецслужбами - а для противодействия этим угрозам многотысячные армии не нужны. Соответственно, держать в Европе большой контингент Америке смысла нет.

Однако западные элиты руководствуются отнюдь не такими прагматичными соображениями, ведь в ином случае НАТО не позиционировало бы Россию как основного врага. Присутствие американских войск в Германии символизировало контроль Штатов над Европой, управление европейской политикой в области безопасности и превращало европейцев в заложников американского стратегического планирования. И американцы привыкли иметь в распоряжении таких вот заложников. Опросы показывают, что 85% американцев считали, что размещенные на территории Германии американские базы необходимы для обеспечения национальной безопасности США (для сравнения, лишь около половины немцев уверены в том, что эти базы важны для безопасности самой ФРГ).

Неудивительно, что принятое Трампом решение встретило возмущение многих представителей западной элиты. Британская Times назвала решение Трампа «очередным ударом по НАТО». Петер Байер – ответственный за трансатлантические отношения при немецком МИД – заявил, что вывод войск «сотрясает сами основы» этих отношений. По словам председателя Комитета по обороне британского парламента Тобиаса Элвуда, затеянная Трампом рискованная игра «идет в пользу русских». Аналогичного мнения придерживаются и 22 республиканца (то есть почти все представительство трамповской партии) в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей.

Нет послушания – нет солдат

Тогда зачем Трапму – который вроде бы снял с себя подозрения относительно работы на СВР – нужно выводить войска из Германии? И не просто выводить, а делать это по-хамски. Принятое в Вашингтоне решение было односторонным – оно принималось без консультаций с Берлином. Немцев просто поставили перед фактом – неудивительно, что в Берлине многие были недовольны таким поведением американского союзника. «Мы не вассалы Соединенных Штатов, и такие вопросы нужно сначала обсуждать на равноправных условиях в рамках НАТО», - возмущается депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. «После таких вот поступков не стоит затем появляться в Брюсселе и напоминать союзникам по НАТО об их обязательствах», - дополняет его мысль коллега от партии «зеленых» Тобиас Линднер.

Формально американцы выводят войска потому, что устали тратить деньги на союзников, которые сами не хотят их тратить. «Американские налогоплательщики больше не хотят тратить слишком много денег на защиту других стран», - заявил уходящий со своего поста посол США в Германии Ричард Гренелл.

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Напомним, что оборонные расходы США составляют почти 70% из всех оборонных расходов стран-членов НАТО - и Дональд Трамп давно требовал от союзников выделять больше средств, в скорейшем времени довести расходы на оборону хотя бы до 2% от ВВП. И Германия – лидер ЕС – оперативно доводить отказывалась, обещая поднять эту долю с нынешних примерно 1,23% до 2% лет этак через десять. Соответственно, за отказ ее сейчас и наказывают.

По факту же наказывают не только за это. Германия, по мнению американцев, стала слишком самостоятельной. Из последних проявлений этой самостоятельности было нежелание Берлина сворачивать проект «Северный Поток-2», а также отказ Меркель ехать на июньский саммит G7 в США – после чего Трампу пришлось унижаться и переносить саммит на осень.

Но опять же – в чем смысл наказания, если оно освобождает страну от статуса заложника? Кое-кому может показаться, что Трамп просто выстрелил себе в ногу. Однако эти кое-кто не понимают психологии американо-европейских отношений. Европейцы могут сколько угодно говорить о свободе и сомневаться в необходимости американских баз на своей территории (а сомневается в этом почти половина немцев).

Могут даже утверждать, что нынешнее оскорбление со стороны Трампа стало еще одним шагом к этой свободе. «Для нас – европейцев – это еще один звоночек о том, мы должны сами заниматься вопросами, связанными с обеспечениями нашей безопасности», - заявил депутат Бундестага от ХДС Йохан Ваденфул. Однако по сути все европейские элиты – включая власти Германии – давно стали жертвой своего рода синдрома мазохиста.

Страх и троллинг

Европейские элиты настолько обмельчали, настолько привыкли слушать американского дядю, что им стало психологически комфортно быть ведомыми. Они панически боятся выходить из этой зоны комфорта, тем более предпринимать какие-то реальные шаги поперек американцев. «Северный Поток-2» стал даже не бунтом, а лишь писком против – ведь немцы не собираются вводить санкции против американских компаний за то, что Вашингтон намерен наложить санкции на немецкие, участвующие в трубопроводном проекте.

Поэтому что бы там не говорили отдельные депутаты, официальный Берлин выводом американских войск крайне встревожен. «Мы пока еще не развелись, однако наше сожительство сейчас находится на более низком уровне, чем раньше. И это не соответствует ни немецким, ни американским, ни европейским интересам», - заявил Петер Байер. Более того, представители германских властей стали говорить, что американские друзья их неправильно поняли. Что Меркель не отвергала приглашение Трампа на саммит G7 – она просто пока его не приняла.

Собственно, на этот страх свободы, своего рода «Берлинский синдром» Трамп и рассчитывал.

Тем более что в Европе сразу же возникли другие претенденты на то, чтобы принять ту долю американского доминирования и контроля, которой лишается Германия. Так, премьер-министр Польше Матеуш Моравецкий заявил, что его страна с радостью примет часть выводимого из Германии контингента. Причем не просто примет – поляки, в отличие от немцев, готовы даже приплачивать за то, чтобы американские господа топтали польскую землю.

Что же касается России, то возникает ощущение, что ее руководство просто взяло попкорн, село у экрана и наблюдает за творящимся на Западе безумием. Ну и иногда откровенно троллит зарубежных партнеров. Так, представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала американцам не уходить из Германии с пустыми руками. «Если в Вашингтоне реально собираются постепенно освобождать немецкую землю от частей и вооруженных сил США, следует захватить с собой и американское нестратегическое ядерное оружие, размещенное на территории ФРГ».

Зря она так – ведь если сейчас в Германии обострится дискуссия по этому вопросу (а она, между прочим, идет постоянно), то западные СМИ снова будут писать о том, что Россия манипулирует Германией против США. И тем самым еще больше вгонять в страх и панику германские элиты.