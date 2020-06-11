Захарова предложила США при выводе войск из Германии захватить ядерное оружие

Соединенным Штатам в случае вывода войск из Германии следует «захватить» с собой и нестратегическое ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если в Вашингтоне реально собираются постепенно освобождать немецкую землю от частей и вооруженных сил США, следует захватить с собой и американское нестратегическое ядерное оружие, размещенное на территории ФРГ», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она заметила, что США продолжают активно «отрабатывать практические приемы обращения» с ядерным оружием – в том числе при участии неядерных членов НАТО, что «очевидным образом» нарушает положения Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Со своей стороны приветствовали бы любые действия Вашингтона по реальному свертыванию своего военного присутствия в Европе. Такие шаги, безусловно, способствовали бы снижению конфронтационного потенциала и военно-политической напряженности в Евро-Атлантическом регионе. Кстати, Москва, напомню, всегда заявляла, что сохранение значительных по численности Вооруженных сил США в Германии после ее объединения в 1990 году является пережитком эпохи холодной войны», – передает слова Захаровой ТАСС.

Однако, заметила она, часто заявления США остаются лишь декларациями.

«Нужно понимать, что объявляемые администрацией США намерения по выводу своих воинских контингентов из зарубежных стран чаще всего так и остаются декларациями. Практические же шаги за ними не следуют. И я могу привести пример: Сирия, несмотря на неоднократные заявления президента США о решении окончательно уйти из этой страны, в нарушение международных норм, вопреки здравому смыслу и высказанной воле руководителя, сохраняет свои боевые подразделения и базы, и не считает нужным каким-либо образом объясняться», – сказала Захарова.

Она выразила уверенность, что Европа и Германия в частности могут самостоятельно обеспечить безопасность без «навязчивого американского покровительства».

«Тем более что оно, как известно, отнюдь не бескорыстно, о чем Вашингтон регулярно и весьма настойчиво напоминает, дает указания своим европейским союзникам, в том числе и Берлину, по увеличению их вклада в общенатовский бюджет и делает это, мягко говоря, бесцеремонно», – добавила Захарова.

Она добавила, что предложения американским солдатам «переехать» из Германии в Польшу усложнят и без того непростые отношения России и НАТО.

Ранее стало известно, что США уведомили Германию о намерении сократить воинский контингент, но окончательного решения нет.

До этого американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих. Немецкие СМИ подтвердили эту информацию.

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что ФРГ «приняла к сведению» эту информацию.