В Конгрессе США призвали Трампа не «укреплять позиции России»

Члены Палаты представителей Конгресса США обратились к Белому дому с призывом не сокращать численность войск в Германии.

Письмо Белому дому направили свыше 20 конгрессменов-республиканцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Они заявили, что сокращение американских сил в Германии «может значительно навредить национальной безопасности, а также укрепить позиции России в ущерб» Вашингтону.

Конгрессмены призвали «отвергнуть подобные предложения».

При этом члены Палаты представителей согласились, что союзники США по НАТО должны вносить больший вклад, но подчеркнули, что присутствие сил США в Германии после Второй мировой войны помогло не допустить конфликта во времена, когда «угроза со стороны России не уменьшилась».

В пятницу американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал к сентябрю вывести из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих.

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что ФРГ «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории.