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29 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Примаков научил Россию отстаивать интересы

Владимир Путин многому научился у Евгения ПримаковаФото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Нынешний юбилей Евгения Примакова – первый, отмечаемый уже без него. Памятник, который появится в Москве к его 90-летию, означает, что страна помнит его государственные заслуги. Но важно помнить и его уроки. Например, как можно отстаивать национальные интересы даже в самых неблагоприятных для этого условиях.  Подробности...
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Россияне изменили отношение к эвтаназии

Право на уход из жизни по собственному желанию уже узаконено во многих странах ЕвропыФото: Александр Рюмин/ТАСС
Глава Минздрава Скворцова допустила возможность эвтаназии в России. Она отметила, что такие решения следует принимать на референдуме. Ранее Скворцова выступала резко против эвтаназии. Но опросы показывают, что отношение общества к добровольному уходу из жизни для неизлечимо больных людей тоже меняется. Остается только один вопрос – кому придется делать эту работу.  Подробности...
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Кто пугает Европу «ахиллесовой пятой» в войне с Россией

В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей Фото: Ints Kalnins/Reuters
Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной, и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...

На Примакова был острый спрос

Сергей Станкевич, историк
Здравые и прагматичные идеи Евгения Примакова, увы, не находили тогда адекватного отклика ни в России, ни на Западе. К тому моменту, когда Примаков в 1996 году возглавил МИД, а потом и правительство, время было уже упущено. Подробности...

Законом о семейном насилии может быть вымощена дорога в ад

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Горячее желание помочь людям и обуздать зло никак не гарантирует, что в результате вы не наломаете дров. Для законодательной деятельности нужен холодный расчет последствий, а не взвинченный пафос. Подробности...
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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              В лесах Сувалкии можно встретить кабанов, зубров и оленей    29 октября 2019, 14:42
              Фото: Ints Kalnins/Reuters
              Текст: Алексей Нечаев

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              Западные СМИ вновь обеспокоены судьбой Сувалкского коридора – небольшого участка земли между Польшей и Литвой, с помощью которого российские военные якобы в случае начала войны могут отсечь Прибалтику от остальной территории НАТО по суше. Разговоры о «самой уязвимой для России точки» Европы ведутся не первый десяток лет. Зачем европейцев пугают войной, и представляет ли Сувалкский коридор реальный интерес для России?

              Американское издание The Daily Beast сообщило, что Сувалкский коридор, расположенный между Польшей и Литвой, остается наиболее уязвимой территорией Североатлантического альянса. «Если новая холодная война станет горячей, Сувалкский коридор может стать именно тем местом, где могут начаться боевые действия», – пишут журналисты.

              По их мнению, «Сувалкский коридор – это место, где сходятся многие слабые места в стратегии НАТО и расстановке сил». «Для НАТО это проблема. Сувалкский кордиор находится на территориальных окраинах альянса, где европейская военная мощь наиболее слабая. Однако там НАТО наталкивается на большую концентрацию российских сил в Калининграде», – говорится в статье.

              Ссылаясь на данные американской некоммерческой организации RAND, журналисты посчитали, что в случае столкновения между Россией и НАТО в этом районе, Москва сможет сразу мобилизовать 25 батальонов, то есть около 10 тыс. солдат, в то время как НАТО – лишь 17 батальонов, то есть менее 7 тыс. солдат. Однако об истинном балансе сил свидетельствует тот факт, что бронетехника развернута лишь на одной из всех близлежащих военных баз НАТО.

              Отметим, что вопрос Сувалкского коридора, который иногда называют «Ахиллесовой пятой Европы», беспокоит страны Запада уже не первый год. Ранее британская газета The Times также писала, что этот коридор является самым уязвимым местом Европы, и этот участок оказался на передовой в набирающем обороты противостоянии НАТО с «окрепшей Россией».

              Однако проблема заключается в том, что «Сувалкский коридор» является, грубо говоря, выдумкой Пентагона, в которую уверовали практически все участники североатлантического альянса. По их мнению, такой коридор мог бы соединить территорию Белоруссии (в частности Гродно) с Калининградской областью, пройдя по границе Польши и Литвы. Это, в свою очередь, приведет к тому, что страны Балтии будут отрезаны от НАТО по суше.

              Но ранее газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что Сувалкия – это дикие леса, озера и болота, то есть самая заброшенная зона в Польше и Литве с неразвитой инфраструктурой и запущенными польско-литовскими хуторами. Военных там нет по географическим причинам, а вот зубров, кабанов и оленей встретить можно.

              Кроме того, в этом районе вообще нет никаких дорог, тем более напрямую от Гродно до Калининграда. Потому в случае войны танки по сувалкским лесам не пройдут, а после установления контроля над этой территорией оборонять ее слишком затруднительно. Таким образом «коридор на Калининград» существует лишь в буйной фантазии высокопоставленных членов НАТО.

              По мнению профессора СПБГУ, главы Российской ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича, натовским переживаниям относительно Сувалкии в скором времени исполнится 30 лет. «С точки зрения классиков штабной географии времен Мортье, это место действительно рассматривается как уязвимость, но такая география сложилась лишь в 1991 году. Потому вновь пульсирующей теме Сувалкии скоро будет три десятка лет», – сказал Межевич газете ВЗГЛЯД.

              Политолог также напомнил об исследованиях Jamestown Foundation и Rand Corporation на тему того, «как побыстрее захватить Калининградскую область», «как оторвать Белоруссию от России» и «как наступать со стороны Прибалтики на Петербург».  

              «Потому публикация подобных исследований и материалов в СМИ – это звенья одной цепи. Чем слабее себя чувствует коллективный Запад – тем агрессивнее он себя ведет», – пояснил Межевич, добавив, что особенно в этом преуспели даже не польские, а литовские политики.

              «Каждый литовский политик ночью видит сны о Великом княжестве Литовском, которое начиналось на Балтике, а заканчивалось в районе Одессы. Но это очень тяжелые сны. И самое страшное в них – это проснуться и увидеть свою маленькую Литву с разрушенной экономикой, в ужасе разбежавшимся населением, политическими преследованиями и реабилитацией фашистов», – иронизирует собеседник.

              Потому, добавляет эксперт, публикации западных СМИ об уязвимости Сувалкии нужны для того, чтобы отвлечь местное население от внутренних проблем, а также для медийного сопровождения готовящейся военно-политической провокации НАТО в отношении России и Белоруссии.

              В то же время гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что превращение Сувалкского коридора в «информационную горячую точку» выгодно не только Польше и странам Балтии, но и тем лоббистским кругам в США, которые связаны с военной промышленностью.

              «Но меня пугает то, что люди, говорящие об уязвимости Сувалкского коридора, вполне себе допускают крупные вооруженные столкновения между НАТО и Россией, которые могут выйти на уровень ядерного противостояния. Хотя понятно, что в данном случае речь пока что идет о необходимости расширения военной инфраструктуры на восточном фланге НАТО», – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

              Что касается заинтересованности Литвы и Польши в подобных публикациях, то они по-прежнему стремятся к повышенному вниманию со стороны стран-основательниц НАТО, испытывая нужду в экономической помощи со стороны своих партнеров по альянсу, полагает эксперт.

              При этом для России этот коридор не представляет интереса, подчеркнул политолог. «У России нет планов наступательных операций в Европе, и Москва не рассматривает Литву и Польшу в качестве объектов для агрессии. Но проблема в том, что этот коридор может использоваться не только с Востока на Запад, но и с Запада на Восток. Потому в ходе учений, конечно, наши военные стратеги это учитывают», – заключил Кортунов.

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