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23 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:42  |  vz.ru
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Нафтогаз подготовил коварный контракт для Газпрома

Украинцы заведомо предъявляют невыполнимые условия по транзиту российского газа, чтобы потом уступить ГазпромуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет. Цена зависит от объема бронирования транзитных мощностей украинской газотранспортной системы. При бронировании 90 млрд кубометров цена составит 2,56 доллара. Что стоит за предложением Киева и поможет ли эта инициатива заключить сторонам новый контракт? Подробности...
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Общество и власть победили несправедливость в деле Устинова

С момента приговора Павлу Устинову до изменения меры пресечения прошло всего четыре дняФото: Evgenia Novozhenina/Reuters
Реакция на дело Павла Устинова объединила самые разные слои общества – возмущение несправедливым приговором высказали как представители оппозиции, так и депутаты от «Единой России». В результате прокуратура обратилась в суд с просьбой изменить приговор, заменив его на не предусматривающий реального лишения свободы. В ожидании пересмотра бывший росгвардеец и актер отпущен под подписку о невыезде. Подробности...
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Зачем москвичей пугают исламизацией столицы

Слова муфтия о 3-4 млн мусульман в Москве вызывают недоумениеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В России необходимо построить 50-60 мечетей из-за стремительного роста мусульманского населения, в одной только Москве уже проживают три-четыре миллиона мусульман, считает муфтий Равиль Гайнутдин. Однако опрошенные эксперты сомневаются в справедливости такой оценки – их подсчёты дают совсем другие цифры. Подробности...
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Американские генералы хоронят глобальное доминирование США

Упадок Америки не так фантастичен, как кажетсяФото: "Монстро","Bad Robot"
НАТО все больше утрачивает военное превосходство перед Россией. Это признал не кто-нибудь, а главный военный руководитель США – глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Почему генерал сделал такое признание, и как это соотносится с общим геополитическим упадком Соединенных Штатов? Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Война – дело молодых. И бедных

Сергей Мардан, публицист
Атака хуситских дронов на саудовскую нефтянку, да и вся пятилетняя война йеменских повстанцев с Саудовским королевством, говорит об очень важной вещи – военную победу нельзя купить. Подробности...
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Иностранным браконьерам мало не покажется

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
История иностранных браконьеров в России гораздо богаче, чем вы можете себе представить. И сегодня экипажи браконьерских судов все время забывают, что снаряд корабельного орудия все равно быстрей. Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
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              Американские генералы хоронят глобальное доминирование США

              Упадок Америки не так фантастичен, как кажется   23 сентября 2019, 08:20
              Фото: "Монстро","Bad Robot"
              Текст: Артем Филиппов

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              НАТО все больше утрачивает военное превосходство перед Россией. Это признал не кто-нибудь, а главный военный руководитель США – глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Почему генерал сделал такое признание, и как это соотносится с общим геополитическим упадком Соединенных Штатов?

              Своим видением текущей военно-политической ситуации Джозеф Данфорд поделился, выступая на заседании Военного комитета НАТО в Любляне (Словения).

              «Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над Москвой, которая ведет себя все увереннее, сократилось, – приводит слова генерала сайт Минобороны США. – В 1990-е годы у нас не было особой конкуренции, не было необходимости более продуманно развивать потенциал, оценивать ситуацию, разрабатывать концепции, и в центре внимания сегодня находится стратегия». Именно тему приверженности новой военной стратегии альянса, одобренной в мае и призванной сдерживать возрождающуюся военную мощь России, и педалировал Данфорд.

              Не первый раз высшие офицеры НАТО отмечают свою обеспокоенность растущей российской военной мощью. Например, не так давно бывший председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел отмечал прогресс, которого Россия добилась в военной сфере, в том числе в области разработки новейшей техники и умения вооруженных сил действовать вдали от российских границ. По мнению бывшего директора Национальной разведки США Дэна Коутса, в последние годы Россия активно модернизировала свои военные возможности во всех областях, включая средства радиоэлектронной борьбы, ПВО и подводные силы.

              К подобным лестным заявлениям следует относиться с настороженностью. С одной стороны, у Североатлантического альянса действительно прогнозируются серьезные проблемы в случае открытого вооруженного конфликта с Россией на европейском театре военных действий. Прежде всего, из-за транспортных проблем, недостатков европейской инфраструктуры и неспособности новых членов НАТО в Восточной Европе и Прибалтике самостоятельно защитить себя от действий российских вооруженных сил. Нашумевшие три года назад учения, проведенные под эгидой корпорации RAND, отчетливо продемонстрировали вероятность «смертельного промедления» альянса в начальной фазе конфликта с Россией, которая обладает преимуществом в скорости развертывания войск и техники.

              С другой стороны, в США вооруженные силы и многочисленные разведслужбы традиционно противостоят друг другу в деле распределения бюджетных средств. Пентагон всегда готов освоить десяток-другой миллиардов сверх плана, и заявление Данфорда о растущей российской мощи на руку вашингтонским военным лоббистам.

              К тому же администрация Трампа давно пытается принудить европейских партнеров платить 2% ВВП на оборону, что прописано в уставе НАТО, и чего так не хотят делать Германия, Италия, Испания. Какие бы слова об опасности России не звучали с высоких натовских трибун, угроза нашей собственной безопасности со стороны альянса высока как никогда. Буквально в пятницу главнокомандующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Ли Харриган заявил о наличии плана прорыва многослойной противовоздушной обороны Калининградской области. По сути, американский офицер недвусмысленно озвучил прямую угрозу в адрес целого российского региона.

              За разговорами о возможном военном паритете России и Североатлантического альянса (еще десять лет назад обсуждать подобное не пришло бы в голову никому ни на Западе, ни у нас) кроется гораздо более широкая тема. А именно -

              приближение заката когда-то неоспоримого американского доминирования.

              Ставка на изоляцию России не сработала - достаточно посмотреть на рабочее расписание президента страны Владимира Путина в части международных контактов. Наоборот, как отмечает одно из ведущих американских изданий Nation, подобный подход привел к сближению России и Китая, что является страшным сном наяву для старшего поколения американских дипломатов. И в то время как часть американских элит продолжают лелеять устоявшееся заблуждение о возможности превращения России в мирового парию, сами США все больше сами скатываются в международную изоляцию.

              И вот уже французский лидер Эммануэль Макрон называет Россию «глубоко европейской страной» и предлагает Франции, а заодно и Европе осуществить геополитический разворот в сторону Москвы. Призывы Макрона вернуть России статус члена «Большой восьмерки» становятся поводом для широкой дискуссии в Европе. Особенно на фоне рисков для всей архитектуры европейской безопасности после фактического аннулирования действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и подвисшего статуса Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), десятилетиями бывших краеугольными камнями геополитического паритета в мире. Европа больше не хочет быть игрушкой в руках других великих держав.

              Европейские политики и СМИ все чаще и громче призывают покончить с опорой на Соединенные Штаты. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала свою геополитическую стратегию. Она направлена на объединение европейской оборонной и космической промышленности. В конечном счете, ее видение заключается в том, чтобы превратить блок в единую мощную силу на мировой арене. «Мир призывает к большей Европе», – подчеркнула г-жа председатель.

              Генеральный директорат европейских вооруженных сил будет продвигать общеевропейский «совместный военно-промышленный комплекс». Он объединит европейские космические и вооруженные силы, на чье развитие будет выделено почти 18 млрд. долларов. «Нам необходимо... в течение следующих пяти лет создать подлинный европейский оборонный союз, – выводит новую формулу позиционирования Европы в мире фон дер Ляйен. – Европейский Союз должен быть более стратегическим, более настойчивым и более сплоченным в своем подходе к внешним связям».

              «В наши дни Германия чувствует себя особенно уязвимой, – вторит ей Berlin Policy Journal. – В условиях экономического спада, заманчивых сделок со стороны Китая и других факторов давления, таких как растущая угроза терроризма, немецкий народ и политики осознают, что Германия и Европа должны быть готовы остаться в одиночестве». Европейцы снова вспомнили о собственных интересах, обратились к внешнеполитическому реализму и отсюда – к кооперации с Россией, о чем и говорил Макрон.

              Каким образом произошел столь недвусмысленный поворот Европы от своего традиционного трансатлантического союзника в лице США, под крылом которого европейцы благоденствовали и процветали в течение десятков лет? Виноват в этом, прежде всего, сам Вашингтон.

              Устроив бойню в Ираке и втянув в нее своих союзников по НАТО под ложными уверениями в наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения, американцы заставили задуматься своих партнеров о моральных императивах, которыми они руководствуются в своем подходе к решению мировых проблем. Дальше – больше: Ливия, Сирия, Украина, торговая война с Китаем, акты недружественного поведения в отношении России... Многие страны в мире начинают сомневаться в неустойчивых перспективах нахождения под американским «военным зонтиком».

              Сегодня достижения и влияние трансатлантического альянса находятся под угрозой. Политические и национальные культуры основных европейских стран – Германии, Италии и Франции, а также других членов НАТО – распадаются из-за низкого уровня рождаемости, массовой миграции и мультикультурной идеологии. Эти тенденции ослабляют гражданское единство, ставят под сомнение национальный суверенитет и отрывают европейские элиты от реальной жизни их наций.

              Европейские избиратели все чаще чувствуют, что «граждане мира» не уделяют внимания национальным интересам. Возникшее в результате недоверие подрывает воспринимаемую легитимность демократических институтов и веру в их главного глашатая в лице США.

              Внутри самих США все громче слышны голоса противников широкого военного и политического присутствия Вашингтона в мире.

              «Американские военные не должны быть наемниками, защищающими интересы союзников и клиентов в сфере безопасности, когда жизненные интересы их собственной страны не поставлены на карту», – утверждают авторы Института Катона (Вашингтон). «Чтобы покончить с бесконечными войнами, мы должны отказаться от гегемонии, – поддерживает коллег журнал The American Conservative. – Стремление сохранить наше доминирование становится все более неустойчивым, дорогим и менее популярным».

              Не только мир, но и сами американцы устали от Pax Americana. Сегодня к числу ведущих игроков, как минимум, добавились Россия, Китай и Индия, не считая целого ряда честолюбивых региональных держав. Мир изменился и вступил в новую эпоху противостояния многополярных блоков. Осталось понять, что она принесет с собой.


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