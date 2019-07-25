В Турции объяснили суть конфликта с США

Экс-заместитель начальника Генштаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения.

По словам Сайгуна, российские С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряженности. США попросту не хотят развития и усиления Турции и заинтересованы только в усилении Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Gunes.

В то же время «страны, враждебные Израилю, устраняются», и «в этой очереди стоит Турция».

«Мне приходится это говорить, потому что это правда. Боюсь, что проблемы в отношениях Америки с Турцией гораздо масштабнее, чем вопрос С-400. На мой взгляд, С-400 – это лишь небольшая их часть», – заметил военный.

Он добавил, что если Анкара и Вашингтон придут к соглашению по С-400, то США предъявят Турции новые требования. В частности, Вашингтон может потребовать прекратить контакты с Ираном, создаст курдское государство в Сирии и запретит добывать ресурсы на Кипре, при этом не считаясь с мнением Турции.

«То есть, по моему мнению, проблема не в С-400 или F-35. Америка недовольна независимой внешней политикой Турции и не желает, чтобы Турция становилась региональной державой», – считает Сайгун.

По его мнению, заявления США о том, что Россия получит секретные сведения о самолетах F-35, не оправданы, так как секреты этих истребителей уже давно известны Москве. Американские власти еще десять лет назад обсуждали исключение Турции из программы F-35, и если Анкара получит эти самолеты, то на Ближнем Востоке изменится баланс сил, и Израиль утратит превосходство в воздухе, а США не могут это допустить, поскольку потеряют контроль над энергоресурсами в регионе.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались 12 июля. Из-за особой срочности доставку комплексов в Турцию осуществляли самолетами Ан-124 «Руслан».

В США заявляли, что приобретение Турцией С-400 делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе F-35, а также «будет иметь пагубные последствия» для взаимодействия Турции с НАТО.

В Анкаре предупредили, что исключение Турции из программы по разработке F-35 ослабит Североатлантический альянс.

По оценке западных СМИ, покупка Турцией российских систем С-400 стала «тектоническим сдвигом» в геополитике.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называл С-400 самой сильной оборонной системой в мире, а также подчеркивал, что сделка о покупке комплексов является важнейшим соглашением современной Турции.

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