Американские СМИ оценили шансы Европы победить Россию без США

Европа не сможет противостоять России в военном конфликте в случае выхода США из Североатлантического альянса, пишут американские СМИ со ссылкой на Международный институт стратегических исследований.

Издание National Interest рассматривает несколько сценариев якобы нападения России на одну из стран альянса. В одном из них Россия «захватывает» Литву и часть территории Польши, что вынуждает НАТО задействовать пятую статью устава блока, предполагающую коллективную реакцию в ответ на нападение.

Однако, как отмечают эксперты, операция по отражению «атаки российских войск» столкнулась бы с рядом проблем. Так, в настоящее время войск альянса в Европе хватит лишь на одну дивизию, а в случае срочной мобилизации Североатлантический альянс без поддержки США способен противопоставить России лишь один корпус солдат, тогда как для получения численного превосходства требуется четыре корпуса с современными танками и боевыми машинами пехоты. В то же время у НАТО есть только 20 бригад, имеющих необходимое техническое оснащение для ведения боя. Соответственно у альянса не окажется достаточно сил, необходимых при таком развитии событий, передает РИА «Новости».

Кроме того, у сил Североатлантического альянса в Европе не хватает воздушной техники: ее достаточно лишь для прикрытия авиабаз, но не войск и других инфраструктурных военных объектов.

Помимо этого, пишет издание, через несколько дней боевых действий возникнет дефицит боеприпасов для ведения боев одновременно в Балтийском, Черном и Средиземном морях, в особенности «умных бомб». При этом будет сказываться недостаток беспилотных летательных аппаратов, а также недостаточная модернизация разведывательных систем.

В общей сложности, по оценкам экспертов, перевооружение войск и покупка современной техники без помощи США обойдется Евросоюзу в 357 млрд долларов.

В заключение издание подчеркивает, что США являются ключевым членом НАТО и без помощи Вашингтона Европа будет неспособна противостоять России, а если Вашингтон решит выйти из альянса, восстановить такую потерю ЕС будет не способен.

В марте Центр стратегических и бюджетных оценок США также смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в НАТО разработали новую военную стратегию. Так альянс ответил на «ядерную угрозу» России и появившиеся в 2014 году «вызовы на востоке и юге Европы». Речь идет о «полной защите и способности обеспечить стабильность в будущем». Для экспертного сообщества не составило труда назвать ключевые пункты стратегии с учетом появления новых видов вооружений, а также выхода США из основополагающих международных соглашений.

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