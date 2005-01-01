В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе

Центр стратегических и бюджетных оценок США смоделировал начало войны между Россией и НАТО в Европе.

Исследователи центра предположили, что Россия сможет захватить полностью или частично территории Эстонии, Латвии и Литвы до того, как страны североатлантического альянса вмешаются в конфликт, пишет The National Interest.

Предполагается, что при таком сценарии НАТО окажется перед выбором – дать Москве возможность завоевать Прибалтику или перейти в контрнаступление.

«Последствия проигрыша даже ограниченной войны с Россией на европейском континенте могут оказаться фатальными для сплоченности Альянса», – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что при «захвате» Россией прибалтийских государств геополитический порядок в Европе претерпит изменение, а доверие европейцев к США будет существенно подорвано в связи с неспособностью американцев выполнить свои обязательства перед союзниками. Также отмечается, что на руку России при военном конфликте сыграет ее географическое положение – страны Балтии расположены рядом с российскими военными базами, в то время как силы НАТО находятся, главным образом, в Западной Европе и США.

Исследователи полагают, что во избежание подобного сценария США должны разместить в Польше полноценные дивизии, включающие в себя штаб, боевые группы бронетанковых бригад, пехотный батальон «Страйкер», подразделения артиллерии и противовоздушной обороны, боевую вертолетную бригаду и вспомогательные подразделения. Польша, полагают эксперты, является ключом к защите Восточной Европы и в случае войны может «нейтрализовать российский анклав» на побережье Балтийского моря.

«Более мощные польские силы в сочетании с активным присутствием американских войск в Польше заверят Варшаву в том, что они могут сдерживать и защищать от нападения России меньшим количеством сил, тем самым освобождая подразделения для операций союзников за пределами Польши», – пишет автор публикации.

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