Американский генерал сказал, как Россия может «подорвать демократию» США

Москва может попытаться подорвать американскую демократию с помощью кибератак, заявил глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

«Он [президент России Владимир Путин] может попытаться подорвать демократию. Он использует киберпространство как одно из средств [для этого]. Мы не должны думать о киберпространстве как о чем-то отдельном – это одно из средств, часть более широкой кампании», – заявил Данфорд в ответ на вопрос журналиста о том, что может сделать российский лидер США в киберпространстве, передает ТАСС.

Во время своего выступления генерал также обвинил российское руководство во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году.

По его словам, Россия считает, что «инвестиции в киберпространство обеспечит высокую отдачу».

Данфорд заявил, что кибератаки могут ограничить «американский военный потенциал».

«Ее можно использовать для похищения технологий, поэтому есть перспектива использовать ее разрушительный потенциал, а также в качестве шпионажа. Я думаю, что все мы знаем об уязвимости нашей гражданской инфраструктуры и т. д. для кибератак здесь, в США», – заключил американский генерал.

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