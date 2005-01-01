В Пентагоне рассказали о войнах будущего

США готовятся к возможному вооруженному столкновению в новых пространствах, заявил и.о. первого заместителя министра обороны США Дэвид Норкуист.

Норкуист сообщил, что в будущем войны будут радикально отличаться от вооруженных конфликтов с применением обычного оружия и контртеррористических действий, передает ТАСС.

По его словам, США прогнозируют столкновения с потенциальными врагами не только на земле или в воздухе, но и в космическом и киберпространствах. Представитель Пентагона подчеркнул, что военные расходы бюджета страны отражают эти вызовы и отвечают стратегии национальной обороны США.

Президент Дональд Трамп ранее попросил Конгресс увеличить расходы на оборону до 750 млрд долларов в 2020 финансовом году.

Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation прогнозировал поражение США в локальных войнах с Россией и Китаем.