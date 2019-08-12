Немецкие СМИ раскрыли план НАТО по «устрашению» России

После официального прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности НАТО делает ставку на устрашение России и политический диалог, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Автор статьи Михаэль Штабенов считает, что с официальным окончанием действия ДРСМД 2 августа «началось новое летоисчисление». Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверяет, что альянс не хочет новой гонки вооружений, и обещает широкий спектр военных, политических и дипломатических реакций на прекращение действия ДРСМД. Среди них называются военные учения, усиленное наблюдение, использование данных спецслужб, а также радаров систем ПРО, увеличение неядерной мощи вооруженных сил и инициативы по разоружению, передает ИноТВ текст статьи немецкого издания.

Североатлантический альянс среди прочего решил разместить ракеты систем ПВО в Польше и Румынии, в чем Москва усматривает нарушение договора 1987 года. «НАТО, которое и в будущем собирается делать ставку на комбинацию военного устрашения Москвы и политического диалога, опасается возможности региональных войн по инициативе российской стороны и вероятной победы России», – пишет автор публикации.

Западные эксперты по безопасности, мнение которых приводит Frankfurter Allgemeine, считают, что НАТО должно «защититься на случай региональных войн России в Прибалтике или на Черном море». По их словам, альянс не должен упускать случая подобающим образом подготовить собственные ядерные арсеналы. Вместе с тем они настаивают на том, что альянс должен реагировать на политику Москвы, в первую очередь улучшением способности к неядерной обороне Балтийских стран и Польши, «потому что российское оружие средней дальности может быть использовано только в рамках сценария региональной войны».

Задолго до открыто вспыхнувших споров по поводу ДРСМД альянс принял ряд решений, которые помогут «быстрее реагировать на позицию России, воспринимаемую им как все более агрессивную». Речь идет о троекратном увеличении контингента сил быстрого реагирования НАТО до 40 тыс. военнослужащих, а также о подразделении «Острие копья» в 5 тыс. солдат, способном приступить к действиям в срок от двух до семи дней. Также увеличено военное присутствие в восточных странах альянса.

«Даже если очередное размещение американских ядерных ракет средней дальности в Европе сейчас исключено, это ни в коем случае не означает, что альянс оказался беспомощным во власти российского превосходства», – пишет Frankfurter Allgemeine.

Переговоров по поводу СНВ-3 ожидают с напряжением. В настоящее время в Германии и других европейских странах НАТО находится до 200 ядерных боеголовок B61, указывает автор статьи. Их модернизированная версия будет доступна с 2020 года, и эти заряды смогут переносить боевые самолеты европейских государств альянса, пишет издание.

Кроме того, у США есть ядерное оружие морского базирования. В феврале 2018 года они объявили о переработке своей ядерной стратегии, развитии оружия с низкой взрывной силой и создании новых крылатых ракет морского базирования, напоминает автор.

В разработке гибких вариантов американских ядерных вооружений Пентагон видит важный элемент поддержания убедительного устрашения против нападений на регионы альянса. По версии американской стороны, это должно «поднять ядерный порог и поспособствовать тому, чтобы потенциальный противник не усматривал никаких преимуществ в ограниченной ядерной эскалации, что делает менее вероятным применение ядерного оружия», заключает Frankfurter Allgemeine.

2 августа ДРСМД прекратил свое существование из-за одностороннего выхода Вашингтона из договора. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон использовал для этого надуманный предлог, а также пообещал зеркально отвечать на разработку американцами ракет.

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