МИД предостерег США от нарушения акта Россия – НАТО

Москва следит за заявлениями Вашингтона о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу; не исключено, что США пойдут на нарушение Основополагающего акта Россия – НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Разумеется, мы внимательно следим за анонсами, которые делаются в Вашингтоне в отношении возможной передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу», – сказал Грушко, передает РИА «Новости».

Он указала, что в Москве будут на это смотреть «не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии, но и под углом соблюдения фундаментального положения Основополагающего акта Россия – НАТО, в котором содержатся обязательства альянса воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил».

По словам Грушко, очевидно, что «США могут пойти на нарушение этого международного документа». «Вашингтон последовательно разрушает все другие материальные основы военной безопасности в Европе, выйдя из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, официально уведомив государства-участники о выходе из Договора по открытому небу, а раньше еще сорвав ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ», – подчеркнул он.

«Поэтому мы будем внимательно следить за тем, какую в конечном счете конфигурацию обретут вооруженные силы США в Европе, и в случае необходимости примем все необходимые меры для обеспечения законных интересов обороноспособности и безопасности России», – заключил замминистра иностранных дел России.

В среду президент Дональд Трамп объявил о переброске части войск США из Германии в Польшу. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

После этого в Сенат США внесли законопроект о запрете вывода войск США из Европы в целом и из Германии в частности. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении военного присутствия США в Европе. Также появились сообщения, что Пентагон «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, а американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.