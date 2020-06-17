Пентагон заподозрили в саботаже решения Трампа о выводе войск США из Германии

Министерство обороны Соединенных Штатов «намеренно тормозит» процесс вывода части американского воинского контингента из Германии на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим, американские «генералы фактически игнорируют» указания президента США Дональда Трампа, сообщила The Washington Post.

По сведениям издания, Белый дом считает, что глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли намеренно используют политику «бюрократической непримиримости», чтобы помешать Трампу, передает ТАСС.

«Если они действительно находят желание президента передислоцировать наши силы настолько отталкивающими, что не могут этого пережить, то должны поступить достойно и уйти в отставку», – отметил источник издания в администрации президента США.

«Что бы вы ни думали о конкретных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в том, чтобы сознательно игнорировать выраженные намерения президента», –подчеркнул источник в Белом доме.

Аналогичный процесс, продолжает издание, происходит и в отношении вывода американских войск из Афганистана. Белый дом намерен к ноябрьским выборам вывести из этой центральноазиатской республики большую часть – если не всех – американских военнослужащих, однако Пентагон тормозит и этот процесс.

При этом, по данным издания Politico, американское командование «было застигнуто врасплох решением вывести войска из Германии». У Белого дома есть некоторые предложения относительно того, куда будут передислоцированы войска из Германии. В распоряжение издания попало письмо помощника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена от 12 июня. Оно адресовано группе законодателей-республиканцев, которые возражают против планов Трампа по выводу войск из Германии и полагают, что этот шаг якобы принесет выгоду России.

«Президент Трамп согласен с вами, что угрозы со стороны России не уменьшились, – утверждал О'Брайен. – И наши союзники, и наши противники по всему миру не должны рассматривать осмотрительную переоценку передового базирования в Германии как ослабление приверженности Соединенных Штатов НАТО или как признак проявления отсутствия бдительности в отношении наших противников».

Помощник Трампа пояснил, что большая часть военнослужащих будет передислоцирована в другие страны Европы, а также Азии, некоторые смогут вернуться на родину. Он предупредил, что конкретные планы «находятся на стадии разработки в Пентагоне», указав, что оборонное ведомство их так и не отправило в Белый дом.

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сообщил изданию, Соединенные Штаты избегают размещения войск в Польше на постоянной основе в связи с тем, что, по мнению их европейских союзников, данный шаг нарушит Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. По его словам, Польша также, вероятно, не имеет достаточной инфраструктуры и ресурсов, чтобы принять почти 10 тыс. американских военнослужащих и членов их семей на постоянной основе.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит России миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

После этого министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что американские солдаты в Германии якобы гарантируют безопасность всего НАТО и самих Соединенных Штатов, а не отдельной страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД