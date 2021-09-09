Немецкий политолог рассказал о борьбе западных СМИ с «меркелизмом»

«Немцы хотят сохранить то хорошее, что было при Меркель, поэтому готовы не обращать внимания на многие проблемы, пока они их не касаются напрямую», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Financial Times выступила с заявлением о том, что «Европе не нужны еще четыре года «меркелизма».

«Сейчас речь идет о единичных статьях в западных СМИ, поскольку в медиапространстве Германии пока нет негатива по отношению к Меркель и ее политике», – считает немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, «немцы стремятся сохранить мнимую стабильность и комфортную жизнь, которая у них была при госпоже Меркель». «Ее гениальной политикой было умение создать в обществе впечатление того, что все хорошо, а как только появлялась какая-то проблема, она ее отодвигала в дальний ящик или делала так, что на нее просто не обращали внимания», – рассказал эксперт.

«Надо отдать ей должное: кроме миграционного кризиса 2015 года, который немцы очень серьезно почувствовали, другие кризисы вроде терроризма, сложных отношений с США и Россией немцы практически не заметили. Меркель смогла умело отодвинуть эти проблемы на задний план», – рассказывает Рар.

Он считает, что нельзя винить немцев за то, что они хотят сохранить свое иллюзорное благополучие. «Это свойственно всем народам, зачем же с этим бороться? Немцы хотят сохранить то хорошее, что было при Меркель, поэтому готовы не обращать внимания на многие проблемы, пока они их не касаются напрямую», – уточнил политолог.

«Однако после ухода Меркель с поста канцлера накопившиеся проблемы и вызовы еще сильнее ударят по Германии, поэтому будущий канцлер Германии должен будет по-другому действовать во многих направлениях, – рассуждает Рар. – Мир очень быстро и резко меняется, становится больше вызовов, поэтому те, кто будет голосовать за продолжение курса Меркель, впоследствии могут пожалеть о своем решении».

В то же время собеседник подчеркнул, что «два главных кандидата на пост канцлера, между которыми и будет происходить основная борьба, являются клонами Меркель». Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет заявляет, что будет полностью продолжать ее политический курс, представитель оппозиционной партии социал-демократов Олаф Шольц говорит аналогичные вещи. «Они это делают во многом для того, чтобы успокоить народ», – пояснил Рар.

Также, по мнению политолога, «серьезная проблема Германии заключается в том, что ее политические элиты все еще пребывают в состоянии триумфа после победы Запада в холодной войне». «Они по-прежнему считают, что европейская политическая и экономическая системы – лучшие, и они выстоят перед любыми трудностями, не замечая того, что мир изменился», – считает эксперт.

Что касается сообщений о возможном российском вмешательстве в предстоящие парламентские выборы, то «в Германии сейчас ведется расследование того, как английские компании предлагают немецким партиям свои услуги по манипулированию подобными темами в ходе избирательной кампании».

«За большие деньги они забрасывают немецкое общество лживой информацией и провокациями в соцсетях. Это то же самое, что было несколько лет назад в США, когда американскую разведку поймали за руку на шпионаже за европейскими политиками и прослушке телефона Меркель. Потом американские и британские СМИ очень искусно поменяли весь этот нарратив, придумав историю про российских хакеров. Так российские хакеры стали символом борьбы против Запада, хотя доказательств этому никаких нет», – резюмировал эксперт.

Ранее Financial Times (FT) опубликовала статью, которой утверждается, что Европе не нужны еще четыре года «меркелизма». «После 16 лет правления канцлер Германии уходит в отставку. Избиратели страны говорят о том, что хотят придерживаться «меркелизма». Между тем в мире царит суматоха, а Атлантический альянс пребывает в замешательстве после провала коалиции в Афганистане... После стольких лет, проведенных под комфортным одеялом, люди ожидают от следующего канцлера, что жизнь будет продолжаться как прежде», – говорится в материале.

Напомним, что 26 сентября состоятся выборы в бундестаг. Ранее стало известно о смене лидера в предвыборной гонке в Германии. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на первых теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. При этом Меркель в последней речи в Бундестаге поддержала кандидата от ХДС/ХСС Армина Лашета.

Между тем немецкие власти заявили, что перед выборами в Бундестаг наблюдается активность хакеров, за которыми якобы могут стоять российские спецслужбы.

В июне сообщалось, что банковский сектор и инфраструктура Германии подверглись масштабной кибератаке. По данным издания Bild, за кибератакой якобы стояла «российская хакерская группа Fancy Bear». Однако позже МВД ФРГ опровергло сообщения о предполагаемой атаке хакеров из России.