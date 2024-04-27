Взрывы прогремели в Харькове

Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.2 комментария
Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.2 комментария
Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.4 комментария
Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.6 комментариев
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.
С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.
Экс-разведчик Чинкуини: воюющие за ВСУ французские наемники избегают наказания из-за узкого определения в УК
МИД Франции отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, называя заявления об этом якобы «российской дезинформацией». Чинкуини объясняет это тем, что понятие «наемник» во Франции табуировано, так как за это грозит уголовное преследование, передает РИА «Новости».
На родине этих людей называют «волонтерами», однако, как подчеркивает эксперт, Россия справедливо называет их наемниками. По мнению аналитика, ожидаются «интересные юридические дебаты», если российским военным удастся поймать «разоблаченного агента французского правительства».
Ранее Чинкуини сообщал, что на Украине погибли минимум 75 французских наемников.
Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams
«Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.
Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.
Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».
«Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.
Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».
Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.
Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.
До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.
В 2024 году начнутся поставки F-16 «вместе с летчиками и обслуживающим персоналом», сказал Остин, передает ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что F-16 должны усилить его противовоздушную оборону Украины.
Военный эксперт Рожин рассказал о новых позиционных потерях украинской армии за Авдеевкой
Он отметил, что у украинской армии рушится и вторая линия обороны, включавшая Очеретино. «Под угрозой Новокалиново (которую штурмуют российские войска), Керамик и Архангельское. К югу от Очеретино противник будет постепенно откатываться на линии водоемов и Карловского водохранилища», – подчеркнул Рожин. Освобождение населенных пунктов подтверждается соответствующими видеозаписями, указал эксперт в своем Telegram-канале.
По мнению эксперта, украинская сторона пока не способна стабилизировать фронт.
В украинских социальных сетях распространяются слухи о том, что ситуация для ВСУ у поселка Бердычи становится все хуже, украинские военные уже не пытаются удержать позиции: они думают о том, как правильно отступить, при этом не растеряв остатки боевого духа.
«Ситуация продолжает ухудшаться. В нынешних условиях главное нормально отойти на новый рубеж, при этом сохранив людей. И, конечно, не допускать окружения наблюдательных пунктов, потому что за событиями следят сейчас все военные, деморализация никому не нужна», – пишут украинские паблики.
Ранее сообщалось, что ВС России заняли более выгодные рубежи в Харьковской области.
В ходе обысков сотрудники обнаружили компьютер, на котором нашли таблицу с расценками за различные диверсионные действия, передает ТАСС.
В частности, за разведку стратегического объекта предлагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов, за поджог автомобиля – 300 долларов, за поджог частного дома – 500 долларов.
Также один из задержанных рассказал, что в начале прошлого года он вступил в чат NS/WP, где получил инструкции по изготовлению бомбы, а также пистолет для переделки в боевое оружие.
По его словам, группа планировала взрывать отделы полиции, военкоматы и другие объекты государственной власти.
Как уточнили в ФСБ, в вербовку несовершеннолетних в террористическую деятельность через интернет был вовлечен один из лидеров NS/WP Роман Железнов.
Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области.
Журналист Моррис: США могут потребовать от Украины начать наступление силами европейских военных
«Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты», – предположил он, передает РИА «Новости».
Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, в которых заинтересованы западные страны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть данные о работе французских инструкторов на Украине.
Ученый из Белоруссии Велигуров развеял мифы о мутантах у Чернобыльской АЭС
В Чернобыльской зоне живут разные звери, но мутантов там не встречается, поскольку мутации, обычно происходящие под воздействием радиации, настолько сильны, что животное может умереть в утробе матери, сказал Велигуров.
Запись его выступления опубликована в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Он добавил, что ранее предпринимались попытки вести охотничье хозяйство в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, но почти всех животных по уровню загрязнения радиацией можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам.
Употреблять в пищу или просто вывешивать их в помещениях было бы вредно для окружающих. Такие тела нельзя даже утилизировать обычно, их следует утилизировать, как твердый радиоактивный отход.
В мае 2023 года обвиняемый в Сети публиковал призывы к терроризму, свержению действующей власти, высказывался в поддержку украинской армии, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Источник агентства в правоохранительных органах отмечал, что речь идет о блогере. Он, используя нецензурные выражения, призывал киевский режим бомбить Кремль. Дело заводили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Его признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Также его лишили права администрировать интернет-ресурсы на три года.
Ранее в Башкирии задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который на стримах в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».
По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.
Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.
По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.
Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.
До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.
Отмечается, что мужчины с ограниченной годностью к службе пройдут повторное медосвидетельствование, после чего будут разделены на четыре категории для определения места службы, передает ТАСС.
Известно, что теперь обновлены критерии отбора. К примеру, если у человека в анамнезе есть язва желудка, то он признается годным в службе. При этом пометка о том, что эта болезнь была осложнена операцией с удалением значительной части желудка, освобождает его от службы.
В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.
Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил о попытках очернить истинных героев и превознести отъявленных мерзавцев, убийц и палачей. Россия этого не допустит, заверил он, передает ТАСС.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию, все цели СВО будут достигнуты.
«Мы искренне хотели договориться. Причем я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс», – сказал Мединский в интервью Наталье Литовко на телеканале «Россия 24».
Кроме того, в беседе была затронута тема государственного финансирования культуры. Мединский заявил, что деятели культуры, получающие поддержку от государства, должны создавать произведения, соответствующие интересам общества.
«Совершенно очевидно, что тратить деньги налогоплательщиков и бюджета на поддержку культуры государство и государственные ведомства, за это отвечающие, должны [так, чтобы] стараться поддерживать то, что соответствует интересам государства и подавляющего числа общества. Не отдельная «вкусовщина», не то, что «требует» финансирования только потому, что творцам кажется, что это какое-то ультрасовременное проявление, <…> а то, что соответствует общественному запросу и общественным интересам», – сказал он.
Мединский признал, что на практике это всегда непростая задача, и здесь нужно обладать «большой мудростью, прозорливостью и большим художественным чутьем». Обладая всем этим, добавил он, можно было бы, например, понять «в жесткие послереволюционные годы», что булгаковские «Дни Турбиных» «соответствуют государственным интересам, что бы там ни говорили», или что шолоховский «Тихий Дон» – это «великое произведение, а не оправдание белоказачества».
«А когда у нас этого вкуса и мудрости иногда не хватает, то получается совершенно ненужное запрещение, и при этом еще и рекламная кампания – например, «Доктора Живаго» или «Архипелага ГУЛАГ». <…> Поэтому это непростая и тяжелая работа, и мне остается только пожелать успеха чиновникам министерства культуры», – заключил помощник президента.
Associated Press: ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников
Как отметил зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди, ВСУ вывели танки Abrams с линии соприкосновения из-за российских беспилотников, передает РИА «Новости».
По словам американских военных, беспилотники делают танки Abrams слишком уязвимыми, так как легко обнаруживают их и корректируют огонь артиллерии.
Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.
Welt опубликовала согласованный в 2022 году в Стамбуле проект мирного договора между Россией и Украиной
По договору Украина соглашалась на «постоянный нейтралитет», предусматривающий отказ от вступления в НАТО, отказывалась от производства и получения ядерного оружия, обещала не пускать иностранные войска и не предоставлять инфраструктуру другим странам, пишет Welt Am Sonnag.
Также она должна была отказаться от военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Кроме того, Киев должен был запретить «фашизм, нацизм и агрессивный национализм», передает РБК.
Россия должна была вывести войска с территории Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Планировалось, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят вывод войск лично. Спорными оставались вопросы о сокращении численности украинской армии и военной техники.
В соответствии с договором «страны-гаранты» должны были бы поддержать Киев в его праве на самооборону в течение максимум трех дней, если начнется вооруженный конфликт. Как сообщает Welt, США, Великобритания и Франция обещали поддержку, но не захотели давать гарантии.
По версии Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев оказались как никогда близки к соглашению. Тогда, пишет издание, Москва потребовала сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, отказаться от санкций и исков в международных судах. Киев ответил отказом.
Источники Welt среди участников переговорной делегации со стороны Украины заявили, что даже сегодня сделка по-прежнему кажется выгодной. Один из членов делегации сказал: «Это была лучшая сделка, которую мы могли заключить». Welt пишет, что тогда у Киева была «более сильная позиция на переговорах, чем сейчас».
Напомним, помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах, заявил, что Россия искренне хотела договориться с Украиной на переговорах в 2022 году, делегация Киева также выражала такое желание. По его словам, украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия с «тремя начальниками». В ноябре Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.