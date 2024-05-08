США раскритиковали решение России провести ядерные учения

МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия

Tекст: Валерия Городецкая

Речь идет об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия прямым террористическим актам против России, проводимым киевским режимом с использованием западного оружия, отметило ведомство на своем сайте.

Целью ударов украинской армии зачастую становятся гражданские объекты, но это не смущает спонсоров Киева, которые толкают его на новые преступления. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон и представители других столиц НАТО напрямую заявляют, что Украина может наносить удары западным оружием по российской территории, напомнили в российском дипведомстве.

С недавних пор на украинской территории используются американские ракеты ATACMS, они также способны поражать цели в глубине России. США «открыто и явно» встали на путь размещения в разных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал Договор о РСМД.

Вашингтон, разрушив российские предложения по поддержанию этого договора, намеренно развалил это соглашение, которое являлось одной из опор международной безопасности.

США после этого начали испытывать ракеты этого класса и начали формировать подразделения с региональной привязкой, а также приступили к проработке вопроса о соответствующей инфраструктуре. В Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона ввозятся соответствующие комплексы якобы «на время проведения учений с союзниками». Теперь полным ходом идет «обкатка» таких систем, подчеркнул МИД.

Россия оставляет за собой право реагировать зеркально на появление американских наземных РСМД, это будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение таких систем вооружений. Кроме того, Россия начала доработку и производство аналогичных ракетных комплексов, этот процесс «не займет много времени» с учетом проведения ранее объявленных НИОКР.



«В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного», – говорится в сообщении ведомства.



МИД отмечает, что самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО.

«Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», – заявляет МИД.



В заявлении МИД отмечается, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских военных «не может не поражать своей безответственностью».

В западной прессе также появились сообщения о появлении французских наемников из «Иностранного легиона» на Украине. «Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав», – подчеркнули в МИД.

Эти и другие действия членов НАТО указывают, что альянс осознанно ведет к эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения этого военного блока с Россией. Агрессивное стремление НАТО подорвать российскую безопасность набирает обороты. Гарантированная защита суверенитета и целостности страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, в том числе в аспекте ядерного сдерживания.

Указанные выше оценки стали основой для решения о военных учениях с задействованием сил ядерного сдерживания, которые «призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве». Мероприятие должно «остудить горячие головы в западных столицах» и помочь осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков, заключили в МИД.