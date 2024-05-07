Пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого

Барук рассказал, что его два раза контузило во время минометного обстрела, в это время ВСУ начали отстреливаться, причем по своим же позициям, передает ТАСС.

Пленный добавил, что после боя раненых эвакуировали, а про него подумали, что он мертв, и бросили на месте.

Барук добавил, что его с больным сердцем и черепно-мозговой травмой забрали на фронт обманом, вызвав для постановки на учет в территориальном центре комплектования, а оттуда отправив прямо на фронт.

Ранее пленный ВСУ рассказал об использовании необученных водителей для обороны Авдеевки.