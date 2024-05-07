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    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

    20 комментариев
    7 мая 2024, 09:15 • Новости дня

    Пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого

    Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Барук рассказал, как после удара по собственным позициям его сослуживцы решили, что он погиб, и оставили его на месте, сообщило Минобороны.

    Барук рассказал, что его два раза контузило во время минометного обстрела, в это время ВСУ начали отстреливаться, причем по своим же позициям, передает ТАСС.

    Пленный добавил, что после боя раненых эвакуировали, а про него подумали, что он мертв, и бросили на месте.

    Барук добавил, что его с больным сердцем и черепно-мозговой травмой забрали на фронт обманом, вызвав для постановки на учет в территориальном центре комплектования, а оттуда отправив прямо на фронт.

    Ранее пленный ВСУ рассказал об использовании необученных водителей для обороны Авдеевки.

    6 мая 2024, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины

    МИД России: Ответом на удары по России британским оружием станут любые объекты и техника этой страны

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси предупрежден, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, заявило Министерство иностранных дел России.

    В заявлении МИД говорится, что Россия рассматривает слова министра иностранных дел России Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации, а также возрастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. Кейси предупредили, что ответом на применение британского оружия против России могут стать любые объекты и техника Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.

    Также сообщается, что британского посла призвали задуматься о том, что катастрофические последствия для Лондона неизбежны из-за «враждебных шагов». Кроме того, Кейси было предложено незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    6 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации именитого трио ВСУ

    Военкор: В зоне СВО уничтожены «герои» ВСУ «Броня», «Гуцулка» и «Малюк»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска в зоне СВО ликвидировали знаменитых украинских боевиков Александра Луковца с позывным «Броня», Оксану Демчук («Гуцулка») и Андрея Сидора («Малюк»), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Согласно данным Татаринова, большинство боевиков уничтожили под Работино. Сидор, он же «Малюк», носил звание капитана, был командиром роты и уничтожен вместе с подразделением ударом российского РСЗО «Град». Служившая в штурмовой бригаде Оксана Демчук  ликвидирована противотанковой управляемой ракетой в Стельмаховке, пишет «Российская газета».

    Ранее «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у границы с Белгородом.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи человек ежесуточно.

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    6 мая 2024, 13:50 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крыма
    Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ у побережья Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Силами Черноморского флота ВС России в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Министерстве обороны.

    Кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ вертолетом Ка-27 возле Крыма опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны сообщили, что с начала СВО уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23 785 беспилотников, 512 ЗРК, 15 923 танка и других боевых бронированных машин, 1279 боевых машин РСЗО, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 508 единиц спецтехники.

    Ранее российская ПВО сбила ракеты ATACMS над Крымом.

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    6 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    ВС России приступили к зачистке Кисловки в Харьковской области

    Ганчев: Российские военные ведут зачистку сел Котляровка и Кисловка в Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие проводят зачистку от остатков украинских сил сел Котляровка и Кисловка в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

    Он отметил, что эти населенные пункты сейчас находятся под контролем, но практически опустошены, люди там не проживают, идет поиск возможных очагов сопротивления солдат ВСУ, передает ТАСС.

    По словам Ганчева, активные боевые действия в регионе нарастают, и российские войска одерживают все больше побед на линии соприкосновения. Глава ВГА также подчеркнул, что восстановление освобожденных сел и всей Харьковской области станет возможным только после полного освобождения региона от украинских сил.

    Ранее группировка «Запад» ВС России в результате активных действий освободила Котляровку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Соловьево в ДНР.

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    6 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Минобороны: ВС России освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Российские войска освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Запад» ВС России в результате активных действий освободила Котляровку в Харьковской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й и 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны возле Купянска Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР.

    За сутки отражены три контратаки бригад ВСУ около Синьковки, Крахмального Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Потери противника – до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две американские гаубицы М777, гаубица «Мста-Б» и три 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

    Кроме того, подразделения группировки «Центр» в ДНР  нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс. Отражены семь контратак противника рядом с Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычами ДНР. Потери ВСУ – до 370 военнослужащих, бронемашина, а также 122-мм гаубица Д-30.

    В это же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ и 4-й бригады нацгвардии у Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного в ДНР.

    Потери противника составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей.

    Кроме того, поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, 105-мм американское орудие М119, две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Как сообщает Минобороны, группировка «Восток» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР, отражена контратака противника в районе населенного пункта Урожайное. Потери ВСУ – до 160 военнослужащих, два танка, 155-мм американская гаубица М198 и три 122-мм гаубицы Д-30.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Также авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены два предприятия по производству беспилотников и нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах.

    Средствами ПВО сбит самолет Су-27 ВСУ, также уничтожены 23 беспилотника и семь РСЗО HIMARS производства США.

    Ранее российские войска освободили Очеретино в ДНР.

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    6 мая 2024, 13:08 • Новости дня
    ВСУ в выходные безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово

    Марочко: ВСУ в выходные безуспешно попытались вернуть позиции в районе Сватово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ в минувшие выходные безуспешно попытались вернуть ранее утраченные позиции в районе Сватова ЛНР, силы России отбили атаки противника и заняли более выгодные рубежи, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник пытался вернуть ранее утраченные позиции в районе Сватова, Куземовки и Стельмаховки, но ВС России не только отбили противника, но и заняли новые, более выгодные рубежи и позиции, передает ТАСС. Он добавил, что на Пасху украинские войска открывали огонь по территории ЛНР и позициям российских военнослужащих.

    Марочко сообщил также, что в апреле на рубежах ЛНР отражено 125 атак противника, который потерял 17 185 человек, что на 3935 больше по сравнению с мартом. Он добавил также, что в апреле ВС России уничтожили 29 танков, 72 боевые бронированные машины и 419 других машин ВСУ. По его словам, только с 28 апреля по 4 мая украинские войска потеряли 3300 военнослужащих и наемников, пытаясь прорваться на территорию ЛНР.

    Ранее Марочко рассказал, что ВС России уничтожили работавшую у границ Белгородской области украинскую ДРГ.

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    7 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра для усиления флангов

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Константиновку переброшены дополнительные силы ВСУ, призванные усилить фланги в районе Часова Яра, идентифицировать их пока не удается, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

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    6 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Китай поддержал идею олимпийского перемирия

    Китай и Франция выступили за перемирие на время Олимпиады в Париже

    Китай поддержал идею олимпийского перемирия
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддерживает инициативу об олимпийском перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Си Цзиньпин заявил, что сегодняшний мир неспокоен, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная держава, Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва и Париж не ведут переговоры о перемирии на Украине на время Олимпийских игр.

    Напомним, в январе 2023 года ВС России объявили рождественское прекращение огня. Однако ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

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    6 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Российские ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью

    Минобороны: Российские системы ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью

    Российские ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью
    @ REUTERS/Sigit Pamungkas

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российскими средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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    6 мая 2024, 09:43 • Новости дня
    ВСУ начали выстраивать новые логистические маршруты после потери Очеретина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожная станция в освобожденном поселке Очеретино в ДНР много лет служила для ВСУ базой по доставке техники и боеприпасов на Донецкое направление. После потери населенного пункта украинская армия вынуждена выстраивать новые логистические маршруты, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, узел имел стратегическую важность для снабжения гарнизона ВСУ в Авдеевке, через Очеретино Киев много лет перегонял большой поток боеприпасов и техники, распределявшейся затем на Донецком направлении. По словам источника, сейчас ВСУ вынуждены отойти вглубь своей обороны и выстраивать новые логистические маршруты.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных боевых действий полностью освободили населенный пункт Очеретино.

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    6 мая 2024, 18:19 • Новости дня
    Сырский признал тяжелую ситуацию для ВСУ возле Курахово

    Главком ВСУ Сырский заявил о вынужденном вводе резервов из-за ситуации у Курахово и Покровского

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в зоне боевых действий на подконтрольной Украине части территории ДНР сложная для украинских подразделений и требует задействования резервов особенно у Курахово и Покровского, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил, что двое суток работать на покровском и кураховском направлениях, где ведутся оборонительные действия. По его словам, пришлось усилить оборону резервами, выделить ракеты, боеприпасы, средства РЭБ и беспилотники, передает ТАСС.

    Он отметил, что подразделения ВСУ на этих направлениях должны выиграть время, пока сформируются и подготовятся резервы.

    Ранее Сырский заявил, что подразделения ВСУ «переместились» на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки.

    Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ нацгвардии у Курахово.

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    6 мая 2024, 10:28 • Новости дня
    ФСБ задержала пытавшегося подорвать здания судов в Тамбове россиянина

    ФСБ: Задержан россиянин, по указанию ВСУ пытавшийся подорвать здания двух судов в Тамбове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержан россиянин, по указанию украинских спецслужб пытавшийся подорвать здания двух судов в Тамбове, сообщили в ЦОС ФСБ.

    Как говорится в сообщении, ФСБ в городе Тамбове задержала гражданина России 1980 года рождения, готовившего подрыв зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

    В ходе обхода территории вокзала Тамбова, сотрудники РЖД заметили мужчину, закладывавшего предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны он был задержан, в ходе осмотра были обнаружены два СВУ, обезвреженные специалистами-взрывотехниками. Задержанный сообщил, что в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения терактов на территории России.

    В ЦОС добавили, что в начале марта 2024 года ему была поставлена задачавзорвать Тамбовский областной и арбитражный суды Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.

    Ранее ФСБ уничтожила прибывшего в Россию из Литвы диверсанта военной разведки Украины.

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    6 мая 2024, 13:28 • Новости дня
    Пескова спросили об «использовании ракет КНДР» во время СВО

    Песков отказался комментировать заявления о якобы использовании ракет КНДР во время СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать предположения об использовании Россией во время специальной военной операции ракет КНДР.

    По его словам, такие вопросы касаются СВО, и спрашивать о возможном использовании ракет КНДР следует у военных, передает ТАСС.

    Ранее в заявлении совета Украина – НАТО было указано, что российские удары по территории Украины якобы «осуществляются с применением баллистических ракет из Северной Кореи и беспилотников из Ирана».

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    6 мая 2024, 14:36 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из двух опорников под Белогоровкой

    Марочко: Силы России за выходные выбили ВСУ из двух опорных пунктов под Белогоровкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие в минувшие выходные выбили подразделения ВСУ из двух опорных пунктов под Белогоровкой в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, за выходные ВС России выбили из двух опорных пунктов ВСУ и уничтожили технику и живую силу под Белогоровкой, где ситуация остается «стабильно напряженной», передает ТАСС.

    Ранее российские военные уничтожили разведгруппу ВСУ под Белогоровкой.

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    6 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде

    Губернатор Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждение о ракетной опасности объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в своем Telegram-канале сообщил, в случае ракетной опасности следует укрыться в закрытом помещении: в коридоре, ванной, туалете, кладовой, то есть в помещениях без окон.

    Ранее сообщалось, что семь мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области.

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