Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

  • Новость часаУдар по Луганску нанесен ракетами ATACMS
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Оружейный шантаж США ударил Израиль в больное место
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    Немцы потребовали госрегулирования цен на донер-кебаб
    Агроном рассказал о работающих дачных суевериях и приметах
    Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы
    Путин определил национальные цели развития России
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    Названо число переданных в кремлевский гараж мотоциклов Aurus Merlon
    Тарасова поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    16 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    11 комментариев
    8 мая 2024, 01:56 • Новости дня

    Ким Чен Ын поздравил Путина с инаугурацией

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление со вступлением в должность президента России, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Поздравление было направлено через российское посольство. В послании лидер КНДР выразил надежду, что Путина ждут «замечательные успехи» в работе на должности главы российского государства, передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

    Напомним, во вторник в Москве прошла церемония инаугурации вновь избранного президента России. Путин в пятый раз вступил в должность президента России.

    7 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Электромотоциклы Aurus Merlon впервые показали на инаугурации Путина
    Электромотоциклы Aurus Merlon впервые показали на инаугурации Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электрические мотоциклы Aurus Merlon впервые показаны широкой публике на инаугурации президента России. Они использовались в кортеже главы государства.

    Испытания Aurus Merlon начались в 2022 году. Пиковая мощность прототипа – 140 кВт, максимальная скорость на уровне 200 км/ч, передает ТАСС. От 0 до 100 км/ч он разгоняется 3,7 секунды, запас хода 200 км, а одной из особенностей является возможность использования транспортного средства при температурах до минус 25 градусов Цельсия. Название мотоцикла выбрано неслучайно: мерлон – это зубец Кремлевской стены.

    Ранее Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus.

    Коментарии (15)
    7 мая 2024, 15:54 • Новости дня
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Картина, на которую по пути на церемонию инаугурации обратил внимание президент Владимир Путин, называется «Музыкальный натюрморт» студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, сообщили в пресс-службе академии.

    Полотно находится в коридорах Кремля с 2016 года, картина выставлялась как часть выставки работ учеников академии, передает РИА «Новости».

    В академии уточнили, что экспозиция планировалась как временная, однако «она как-то там прижилась». Веселова уже выпустилась из академии, сейчас художница работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла.

    Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента на шесть лет. Правительство России ушло в отставку.

    Коментарии (8)
    7 мая 2024, 12:16 • Новости дня
    Путин призвал Запад отказаться от чванства
    Путин призвал Запад отказаться от чванства
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не отказывается от диалога со странами Запада, но он должен вестись на равных, без всякого чванства, заявил в своей инаугурационной речи президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что выбор вести диалог остается за Западом.

    «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества», – сказал Путин.

    «Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Страна готова укреплять добрые отношения со всеми странами мирового большинства, которые видят в России надежного и честного партнера, передает ТАСС.

    Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шесть лет. Он принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

    Коментарии (27)
    7 мая 2024, 11:30 • Новости дня
    Рябков сообщил об отъезде посла США из России

    Замглавы МИД Рябков сообщил об отъезде посла США из России на определенное время

    Рябков сообщил об отъезде посла США из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Соединенных Штатов Линн Трейси уехала из России на определенное время, сообщил на Первом канале замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, посол Трейси уехала из России на определенное время, это стало известно до того, как решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что приглашение послов недружественных стран на инаугурацию указывает на то, что Россия продолжает соблюдать протокол.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    В Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

    Коментарии (5)
    7 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    Spiegel: Между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
    Spiegel: Между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Между представителями Евросоюза произошел раскол из-за дискуссий о необходимости присутствия на инаугурации российского лидера Владимира Путина, пишет Spiegel.

    По данным издания, между членами ЕС появились разногласия из-за того, как отнестись к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления российского лидера, передает РИА «Новости».

    Известно, что Франция, Венгрия и Словакия решили отправить представителей на церемонию ради сохранения связей с Россией. Однако Германия сочла участие в ней своего представителя неуместным. Также не планирует направлять своего представителя Великобритания.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    Коментарии (18)
    7 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин встретился с детским хирургом, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Эти встречи стали первыми после официального вступления Путина в должность президента 7 мая, передает ТАСС. И Рошаль, и Гуревич были приглашены на инаугурацию в качестве гостей.

    Рошаль отметил физическую форму президента. «Вы в прекрасной физической форме! Вы сегодня прошли марафон по лестницам», – сказал он Путину. В качестве подарка к инаугурации Рошаль подарил ему книгу со своими философскими размышлениями, сообщила пресс-служба Кремля.

    Учительницу Гуревич, которой исполнилось 90 лет, Путин встретил с букетом цветов. Она была его классным руководителем в средней школе.

    Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента.

    Коментарии (7)
    7 мая 2024, 19:42 • Новости дня
    Путин определил национальные цели развития России

    Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

    Путин определил национальные цели развития России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    В указе, опубликованном на сайте Кремля, перечислены основные национальные цели, среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Этот пункт предусматривает, в частности, повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году (в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни), снижение уровня бедности, повышение МРОТ.

    Также указано, что в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского, к 2030 году нужно добиться его роста до среднероссийского уровня.

    К 2036 году необходимо добиться дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2023 года.

    Кроме того, к 2030 году требуется, создавая условия для здорового образа жизни, снизить продолжительность временной нетрудоспособности людей трудоспособного возраста, повысить удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом.

    Также к 2030 году предписано обеспечить большему числу пожилых россиян и инвалидов услуги долговременного ухода, а участникам СВО – условия для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства. Планируется запустить цифровую платформу, способствующую сохранению здоровья в течение всей жизни человека «на базе принципа управления на основе данных».

    К 2030 году уровень бедности должен быть ниже 7%, к 2036-му – ниже 5%, для многодетных семей – 12% и 8% соответственно. Предполагается увеличение МРОТ к 2030 году в два раза в сравнении с показателями 2023 года с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц и внедрение в 2026–2027 годах новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций, бюджетного сектора.

    Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено в том числе обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

    Предусмотрено снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17%, увеличение инвестиций в основной капитал, рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.

    Запланированы рост реальных доходов в малом и среднем бизнесе, рост капитализации фондового рынка.

    Предусмотрены увеличение доли туристской отрасли и экспорта туристских услуг, объема производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса, объема перевозок по международным транспортным коридорам, объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, доли креативных индустрий.

    Ожидается вовлечение средних и крупных предприятий в проекты повышения производительности труда; создание системы повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики, институциональных условий для постоянного профессионального развития.

    Еще одна цель – комфортная и безопасная среда для жизни. В частности, Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сократить количество непригодного для жизни жилья, повысить доступность жилья на первичном рынке, увеличить авиаподвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем прошлого года, а также обеспечить подключение к газу не менее 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году.

    Ожидается строительство и модернизация не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки; обеспечение роста энергетической и ресурсной эффективности.

    Также среди целей предусмотрено увеличение парка общественного транспорта со сроком эксплуатации не старше нормативного и доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения. Должна снизиться смертность в результате ДТП.

    Еще одним пунктом указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающая вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

    В указе предписывается создать условия для одновременного освоения 30% студентов нескольких квалификаций в рамках профессионального образования.

    Также планируется увеличить численность иностранных студентов в вузах, обеспечить работу системы выявления и развития способностей и талантов детей и молодежи.

    Запланировано формирование системы подбора, развития и ротации кадров на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы.

    К 2030 году должна возрасти удовлетворенность россиян работой государственных и муниципальных организаций культуры, сформирована современная система профессионального развития педагогических работников.

    Также предписано завершить капитальный ремонт зданий дошкольного образования и общеобразовательных организаций, признанных нуждающимися в таком ремонте по состоянию на 1 января 2025 года. Предусмотрено расширение доступа россиян в малых населенных пунктах к аудиовизуальному контенту.

    Кроме того, в качестве одной из целей указано  «экологическое благополучие». Предписано сформировать экономику замкнутого цикла, добившись сортировки 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов. Предусмотрены поэтапное снижение в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения, ликвидация десятков опасных объектов, снижение объема сбрасываемых неочищенных сточных вод, меры по сохранению лесов и биологического разнообразия.

    Запланированы снижение разрыва бюджетной обеспеченности между субъектами России, формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами, создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ и реализация программ адаптации к изменениям климата.

    Еще одной целью является технологическое лидерство. В частности, она подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.

    Также планируется повысить уровень добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности, долю отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на основе российских линий разработки, выручку малых технологических компаний.

    Достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» характеризуют в том числе увеличение домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, переход не менее 80% отечественных организаций на российское ПО, увеличение до 95% доли использования российского ПО в госорганах.

    Планируется формирование рынка данных, рост инвестиций в отечественные решения в сфере ИТ, обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных служащих. Должна быть создана система эффективного противодействия киберпреступлениям, обеспечен сетевой суверенитет.

    К 2030 году запланировано достижение «цифровой зрелости», предполагающей автоматизацию большей части транзакций и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Доля предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме должна вырасти до 99%.

    Правительству предписано разработать и представить блок национальных проектов, единый план по достижению национальных целей, стратегию пространственного развития России, план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры. Правительственные акты должны быть приведены в соответствие с указом Путина. Кабмину предписано ежегодно предусматривать средства на реализацию национальных целей и направление на них дополнительных доходов федерального бюджета. Администрации президента предписано определить социологические показатели достижения национальных целей и обеспечить их мониторинг.

    Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.

    Коментарии (13)
    7 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    Путин официально вступил в должность президента России

    Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок

    Путин официально вступил в должность президента России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

    Российский лидер официально вступил в должность президента после того, как принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Известно, что Путин лично писал речь для инаугурации. Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. Слова присяги, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции.

    Перед этим Путин прошел по анфиладе парадных залов БКД (через Георгиевский зал, посвященный ордену святого Георгия Победоносца, и Александровский зал – в честь ордена Святого Александра Невского) по алой ковровой дорожке.

    Расположенные вдоль дорожки приглашенные гости приветствовали вступающего в должность президента аплодисментами.

    На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, а также дипломатический корпус. Также присутствуют другие представители власти, герои СВО, звезды спорта и шоу-бизнеса.

    Коментарии (16)
    7 мая 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин может предложить кандидатуру премьера уже во вторник

    Tекст: Ольга Никитина

    Можно ожидать, что президент Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового председателя российского правительства уже во вторник, 7 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    После завершения церемонии инаугурации у Путина состоится несколько встреч, передает ТАСС слова Пескова.

    При этом врио премьер-министра Михаил Мишустин по прибытии на церемонию инаугурации президента России не ответил на вопрос, останется ли он премьером. «Я вам желаю хорошего дня», – улыбнулся он в ответ на соответствующий вопрос.

    Коментарии (10)
    7 мая 2024, 14:05 • Новости дня
    Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве

    Помощник президента Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Не пришедшие на церемонию вступления в должность российского лидера Владимира Путина послы западных стран забыли, на каких условиях они аккредитованы и зачем вообще находятся в Москве, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, такие действия «о многом говорят сами по себе», передает ТАСС.

    Ушаков добавил, что послам помешали осуществлять нормально дипломатические функции их столицы, а это вызывает сожаление.

    Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность президента на шестилетний срок.

    Коментарии (2)
    7 мая 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин: Вместе победим!
    Путин: Вместе победим!
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Вместе россияне – великий народ, вместе мы сможем преодолеть преграды и воплотить в жизнь задуманное, вместе мы победим, заявил российский лидер Владимир Путин на инаугурации президента во вторник.

    «Мы – единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе – победим!» – цитирует РИА «Новости» обращение российского лидера.

    Глава государства подчеркнул, что Россия уверенно смотрит вперед, а также планирует свое будущее и намечает новые проекты и программы для динамичного и мощного развития страны.

    Кроме того, Путин заметил, что будет делать все необходимое и все, что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян, подчеркнув, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности и единства россиян.

    Церемония инаугурации Путина завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов со стороны Кремлевской набережной. Это – максимальное количество залпов в иерархии военных почестей.

    В ходе обращения Путин подчеркнул, что интересы и безопасность народа России стояли и будут стоять для него превыше всего.

    Во вторник, 7 мая, Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

    Коментарии (7)
    7 мая 2024, 12:52 • Новости дня
    Патриарх Кирилл благословил Путина на службу Родине
    Патриарх Кирилл благословил Путина на службу Родине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации пришел в Благовещенский собор, расположенный на территории столичного Кремля.

    Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность, передает ТАСС.

    «Дорогой Владимир Владимирович, уважаемый всеми, нашей страной. В день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране – стать президентом России – мы крепко молимся о вас. Мы знаем, что эти слова для вас не пустой звук. Вы сами молитесь. Глава государства должен иногда принимать судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и государства», – сказал патриарх Кирилл.

    Он добавил, что огромное число россиян видят в Путине не только успешного политика, но и доброго, мудрого и сердечного человека.

    «Александр Невский не жалел врагов, но прославился как святой», – напутствовал предстоятель РПЦ.


    В последние десятилетия церемонии вступления в должность президента России совершались в пасхальные дни, которые отмечаются в течение 40 дней после праздника Воскресения Христова. День инаугурации 7 мая 2000 года пришелся на первое воскресенье после Пасхи; в 2004 году – на пятницу четвертой пасхальной недели; в 2008 году это был 10-й день после Пасхи. Инаугурация 2012 года состоялась в понедельник четвертой пасхальной недели. В 2018 году церемония пришлась на понедельник пятой пасхальной недели. В этот раз вступление главы государства в должность происходит в первый вторник после Пасхи.

    Традиция совершать напутственные молебны главе государства берет свое начало от церемонии венчания на царство – коронации русских правителей по церковному обряду. Впервые в России венчание на царство имело место в 1498 году, когда Иван III венчал своего внука Дмитрия Ивановича как наследника. Все коронации происходили в Успенском соборе Московского Кремля и совершались митрополитами Московскими и всея Руси, затем – патриархами, в поздний синодальный период – митрополитами Санкт-Петербургскими. Священное коронование императора Николая II в 1896 году стало последним, когда в церемонии приняли участие представители духовенства.

    Возродил традицию инаугурационных богослужений покойный патриарх Алексий II в 2000 году. До этого две инаугурации президента Бориса Ельцина в 1991 и 1996 годах проходили без церковной службы. Для патриарха Московского и всея Руси Кирилла это третья церемония благословения президента России на служение Отечеству. Первую службу он провел в 2012 году.

    Коментарии (0)
    7 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле сказали, какую страну Путин посетит первой после инаугурации

    Кремль: Визит Путина в Китай состоится точно раньше поездки в Турцию

    Tекст: Ольга Никитина

    Сроки визита президента Владимира Путина в Турцию пока не определены, но она точно состоится после того, как российский лидер посетит Китай, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «В Китай будет первый зарубежный визит президента [после инаугурации]», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков сообщил также, что внешнеполитический календарь мероприятий Путина на ближайшее время практически сверстан. В график включены крупные саммиты, главный из которых состоится в октябре в Казани, это саммит БРИКС. Также это саммиты АТЭС и ШОС. План мероприятий включает в себя и двусторонние встречи, и визиты в Россию, и выезды российского руководства за границу.

    О сроках визита в Китай будет объявлено в ближайшие дни, уточнил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

    Коментарии (0)
    7 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus
    Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля на инаугурацию на обновленном российском лимузине Aurus. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые.

    Черный представительский седан должен проделать путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Первый раз Путин совершил поездку на Aurus ровно шесть лет назад, 7 мая 2018 года, когда также отправлялся на инаугурацию. С тех пор президент постоянно передвигался на отечественном лимузине, который, по данным ТАСС, прошел рестайлинг к нынешней церемонии.

    За несколько минут до полудня Путин покинул рабочий кабинет в Первом корпусе Кремля и отправился в парадную резиденцию главы государства. В Большом Кремлевском дворце (БКД) он принесет присягу и в пятый раз займет главный государственный пост.


    К этому моменту в БКД все полностью готово к торжественной церемонии инаугурации. Несколько тысяч приглашенных заняли места в трех залах – Георгиевском, Александровском и Андреевском, знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли в Андреевский зал Государственный флаг России, штандарт президента России, знак президента России и экземпляр Конституции, на котором Путин будет держать руку во время принесения присяги.

    У входа в БКД главу государства должен встретить комендант Кремля Сергей Удовенко. Приняв его рапорт, Путин поднимется по Большой парадной лестнице и под звуки встречного марша и фанфар пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принесет присягу.

    Коментарии (0)
    7 мая 2024, 16:33 • Новости дня
    Пекин приветствовал готовящийся визит Путина в КНР

    Посол Китая заявил, что Пекин приветствует визит Путина в КНР

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают контакты по стратегическим вопросам, в Пекине приветствуют государственный визит Путина, который состоится после его вступления в должность, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    «Президент Владимир Путин – старый друг председателя Си Цзиньпина и китайского народа. Китайская сторона приветствует государственный визит Путина после его вступления в должность президента», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

    Чжан Ханьхуэй добавил, что Китай и Россия несут ответственность за развитие и прогресс человечества. Страны готовы работать над укреплением многостороннего стратегического взаимодействия в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и других организаций.

    Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.

    Коментарии (2)
    Главное
    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского
    Французский политик рассказал об униженном Си Цзиньпином Макроне
    Молдавия разрешила поставки российского газа в Приднестровье
    В Австрии заявили об отсутствии планов вступать в НАТО
    Кадыров призвал освободить Одессу и Харьков после Дня Победы
    Euroclear: Заморозка активов России приведет к дестабилизации рынков
    За информацию о русском хакере из LockBit пообещали миллионы долларов

    Что угрожает российскому зерновому экспорту

    Лидирующие позиции России в мировом экспорте зерновых и пшеницы могут пошатнуться из-за снижения урожая в этом году. Урожай оказался под угрозой, с одной стороны, из-за засушливой весны на юге страны, а с другой стороны – из-за снижения расходов крестьян на защиту посевов, на удобрения и другие технологии. Почему крестьяне резко снизили технологичность посевов в этом году? Подробности

    Перейти в раздел

    Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два

    Журналисты и политологи по всему миру гадают, каким может быть «план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине», которым он регулярно хвастается, однако никому не показывает. В основном обсуждается один из трех сценариев. Но есть еще и четвертый, наиболее вероятный. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит туристический суверенитет

    Растущая в России популярность внутреннего туризма выходит за рамки только отдыха, развлечений и даже экономического развития. Внутренний туризм требует собственного удобного транспорта, комфортных гостиниц и качественных услуг – и в итоге оказывается одним из условий государственного суверенитета России. Подробности

    Перейти в раздел

    Марин Ле Пен защитила ядерное оружие от Макрона

    Новым поводом для конфликта между президентом Эммануэлем Макроном и остальными французами стала судьба французского ядерного оружия. Макрон хочет сделать его как бы общим для ЕС, чтобы сдерживать Россию. Идею приняли в штыки, а самый громкий голос принадлежит лидеру самой популярной партии – Марин Ле Пен. Она объяснила, чем это грозит. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............