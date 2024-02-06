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    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    Всемирная организация здравоохранения выступает уже не за достижения медицинской науки, а за идеологию. Это проявляется, в частности, в том, что трансгендерность выводится из числа психических расстройств.

    11 комментариев
    6 февраля 2024, 21:06 • Новости дня

    Зеленский выделил беспилотники в отдельный род войск

    Зеленский выделил беспилотники в отдельный род войск
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине в рамках вооруженных сил создадут отдельный род войск по использованию беспилотников, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что кабмину Украины с привлечением генштаба ВСУ необходимо «проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей.

    А в своей колонке для CNN Залужный призвал перевооружить ВСУ с помощью беспилотников, чтобы лишить российскую армию преимущества на поле боя. Газета ВЗГЛЯД разбирала, поможет ли ВСУ замена украинцев роботами.

    6 февраля 2024, 14:28 • Новости дня
    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

    Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

    Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска
    @ Zhao Dingzhe/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе заседания Европарламента сказал, что испытывает «глубокий шок» от заявлений по поводу перспективы того, что Крым и Луганск останутся в составе России.

    Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

    Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

    Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.

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    5 февраля 2024, 22:55 • Новости дня
    Военкоры описали детали продвижения российских войск у Авдеевки

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска прорвали оборону вооруженных сил Украины и зашли в Авдеевку, приближаясь к украинской «дороге жизни», сообщили военкоры.

    Как сообщили «Военкоры русской весны» в Telegram, российская наступательная операция началась несколько дней назад. В результате войска России «частично обошли укрепления ВСУ, а частично проломили» украинскую оборону в районе Авдеевского карьера. Российские силы «ворвались в город с северо-востока».

    Сообщается, что российские военные «смогли закрепиться в застройке и еще продвинуться вперед», а севернее Авдеевки и в северной части города – «вдоль улиц Сапронова и Леси Украинки, в южной части СТ «Ивушка», вдоль двух лесополос южнее Веселого и заняли оставшуюся часть садового товарищества «Радуга».

    Военкоры указывают, что «украинские военные пропагандисты вопят» о том, что для вооруженных сил Украины сложилась критическая ситуация, и, как заявил один из киевских военных аналитиков, «до основной логистической артерии украинских войск остаются сотни метров». Также указывается, что генштаб ВСУ сообщил о 38 российских атаках за день: 24 – у Новобахмутовки и Авдеевки, 14 – у Первомайского и Невельского.

    Напомним, СМИ также сообщали, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный несколько недель назад хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины Владимир Зеленский не поддержал такое решение.

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    6 февраля 2024, 08:39 • Новости дня
    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76

    Сотрудник Госдепа Патель по-хамски ответил на вопрос о расследовании теракта с Ил-76

    В Госдепе нахамили в ответ на вопрос о теракте против Ил-76
    @ state.gov

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель нахамил корреспонденту Sputnik, отвечая на вопрос о расследовании американской стороной теракта, осуществленного киевским режимом против российского самолета Ил-76.

    Патель в ходе брифинга не стал прямо отвечать на заданный вопрос, а спросил у корреспондента, соответствуют ли представленные доказательства «тому же уровню достоверных свидетельств, который показывают россияне, рассказывая правду о других вещах», передает РИА «Новости».

    Комментировать сам теракт представитель Госдепа отказался, заявив, что позволит Киеву говорить о нем.

    Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне добивается встреч с представителями Белого дома и Госдепа, чтобы обсудить теракт, в результате которого Украина атаковала Ил-76.

    Напомним, воздушное судно, на борту которого находился российский экипаж и украинские пленные, сбили двумя ракетами MIM-104A американского комплекса Patriot.

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    6 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян

    Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

    Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим стал чаще предпринимать попытки вербовать российских граждан для организации поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

    Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

    Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

    Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.

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    6 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей

    Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.

    Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.

    «Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.

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    6 февраля 2024, 16:04 • Новости дня
    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у военкомов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку. Соответствующее видео разместило издание «Страна».

    На видео женщина не пускает к пассажиру маршрутки сотрудника военкомата. Она заявила, что сотрудник ТЦК на улице зарабатывает 400 долларов за то, чтобы отпустить мужчину, и 3 тыс. долларов, если в ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкоматов на Украине), передает ТАСС.

    Сотрудники военкомата при этом требуют прекратить видеосъемку, ссылаясь на то, что в кадр может попасть блокпост, рядом с которым остановилась маршрутка. Пассажиры не соглашаются.

    Ранее женщины в Одессе не пустили сотрудников военкомата в маршрутку.

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    5 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц не увидел признаков скорого завершения конфликта на Украине

    Шольц оценил вероятность скорого завершения конфликта на Украине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт России и Украины продолжается «почти два года» и «конца этому не видно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц призвал Европу продолжить поддерживать Украину, отметив, что Берлин направит на поддержку украинских войск поставками вооружений свыше 7 млрд евро в 2024 году. Шольц заверил, что поддержка Киева продолжится, пока это необходимо. Он также выразил надежду, что Конгресс США «примет решение сделать необходимую поддержку финансово возможной», передает ТАСС.

    Напомним, Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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    6 февраля 2024, 06:49 • Новости дня
    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области

    Губернатор Гладков сообщил о падении украинского БПЛА с последующей детонацией в Белгородской области

    Детонация украинского БПЛА произошла в Белгородской области
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали город Губкин, в результате падения БПЛА с последующей детонацией никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что повреждения получили четыре частных жилых домовладения, «выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы».

    Напомним, в воскресенье ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью.

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    6 февраля 2024, 00:57 • Новости дня
    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области

    В связи с угрозой со стороны БПЛА в морских портах Ленинградской области введен режим повышенной готовности

    Режим повышенной готовности введен в морских портах Ленинградской области
    @ RT на русском/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за возможных атак украинских беспилотников в морских портах Ленинградской области вводится режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря.

    Как сообщается в соответствующем распоряжении, касающемся порта Усть-Луга, основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины.

    Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов, передает РИА «Новости».

    Как уточняет РБК, указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В январе произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия.

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    6 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы

    Военкомат Полтавы потребовал возвращения уехавших школьников на Украину и постановке их на учет

    Военкомат потребовал возвращения украинских школьников из-за границы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться на Украину для постановки на учет в военкоматах, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин.

    По его словам, такие юноши не получают повестки и оповещения по адресам проживания, а военкомат не будет посылать письма за границу, чтобы призывник явился, передает РИА «Новости».

    Представитель военкома подчеркнул, что уехавшие школьники, если они являются гражданами Украины, должны вернуться, они подлежат приписке.

    Ранее пассажиры одесской маршрутки отбили мужчину у сотрудников военкомата, обвинив их в попытке получить взятку.

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    6 февраля 2024, 04:27 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    Взрывы прогремели в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, сообщается о взрывах в Херсоне, который удерживают украинские войска, передает ТАСС.

    Воздушная тревога действует в Полтавской и Сумской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях взрывы прогремели в Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    6 февраля 2024, 00:19 • Новости дня
    Задержанный Аргентиной по запросу Киева россиянин попросил политическое убежище

    Защита задержанного в Аргентине по запросу Киева Чуркина подала прошение о предоставлении ему политического убежища

    Tекст: Антон Антонов

    Аргентинский адвокат Игоря Чуркина, ожидающего суда в Аргентине, подал прошение о предоставлении россиянину политического убежища, сообщила заведующая консульским отделом посольства России Наталия Пустовалова.

    Пустовалова сообщила, что российские дипломаты поддерживают «постоянный контакт с Чуркиным», который обвиняется в «заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения». Пустовалова заявила, что консульский отдел готов предоставить Чуркину «юридическую помощь в рамках своей компетенции», передает РИА «Новости».

    Адвокат обвиняемого Кристиан Рубилар заявил, что вероятность выдачи россиянина Киеву «низкая», экстрадиция возможна только в случае, если произойдет что-то непредвиденное, например, если Чуркина сочтут «угрозой обществу», передает ТАСС.

    Он пояснил, что «рассмотрение запроса об экстрадиции парализовано до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по убежищу». Адвокат сообщил, что Чуркин «попросил гражданство Аргентины, у него аргентинцы в семье».

    Украинский запрос Рубилар назвал «крайне расплывчатым». Он отметил, что в Аргентине максимальный срок по статье о заведомо ложном сообщении о преступлении – год, а выдать могут только преступников, осужденных на большие сроки. Рубилар счел обвинения в адрес Чуркина политическим преследованием: «Говорят же о войне экстрадиций».

    В пятницу сообщалось, что в течение 45 дней в Аргентине пройдет заседание суда, на котором решат, следует ли экстрадировать Чуркина на Украину. Сейчас он освобожден под подписку о невыезде.

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    6 февраля 2024, 07:29 • Новости дня
    Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над Белгородской областью

    Минобороны России сообщило о перехвате средствами ПВО семи украинских беспилотников над Белгородской областью

    Российская ПВО перехватила украинские беспилотники над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с использованием семи беспилотников, БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

    Средствами ПВО все БПЛА были перехвачены. Для атаки украинские войска использовали беспилотники самолетного типа, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате падения БПЛА с последующей детонацией в городе Губкине никто не пострадал.

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    6 февраля 2024, 13:00 • Новости дня
    Эксперт: Аудит ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного

    Политолог Шеслер: Аудит действий ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного

    Эксперт: Аудит ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Офис Зеленского неслучайно затеял ревизию ВСУ. Так он хочет подвести юридическую базу под увольнение Валерия Залужного. При этом главкому ВСУ, вероятно, был предоставлен выбор: либо добровольно оставить пост, либо за непокорность разбираться с последствиями проверки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о первом за два года аудите ВСУ.

    «На мой взгляд, идея организовать аудит действий ВСУ возникла у офиса Зеленского неспроста. Из утечек в СМИ следует, что Валерий Залужный не согласился оставить пост главкома добровольно. Поэтому, по всей видимости, в Киеве сейчас решили создать весомые юридические основания для увольнения генерала», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    По ее мнению, аудиторы с легкостью справятся с поставленной перед ними задачей, поскольку проблемных точек в ВСУ довольно много. «Во-первых, очевидны провалы в обороне украинской армии и в организации защитных сооружений. Во-вторых, известны многочисленные коррупционные скандалы. Министерство обороны и вооруженные силы Украины отличаются тем, что там идет массовое расхищение волонтерской помощи, разграбление средств, которые выделяются на приобретение оружия и амуниции. В этих махинациях при необходимости могут обнаружить «след» Залужного», – считает собеседница.

    При этом Шеслер допускает, что результаты проверки будут зависеть от покладистости главкома ВСУ. «Если Залужный без скандала согласится покинуть свой пост, то и итоги аудита будут мягкими, их «спустят на тормозах». Если же Залужный будет упрям и не согласится на условия офиса Зеленского, то на него могут повесить коррупционные дела и все провалы ВСУ. Иными словами, аудит – это попытка шантажа Залужного: либо уходи по-хорошему, либо жди неприятных последствий», – предположила политолог.

    Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года. Он отметил, что по его результатам будут приняты в том числе кадровые решения.

    «Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально», – сказал Подоляк, отметив, что именно об этом говорил Зеленский в интервью RAI. Напомним, накануне Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – заявил Зеленский.

    Впрочем, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ еще 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность. Политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД называл цели слухов об «отставке» Залужного.

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    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    • Германия разонравилась немцам

      В Германии быстро растет количество желающих переехать в другую страну. В возрастной группе от 19 до 39 лет таких 36-37%, а еще полтора года назад было почти вдвое меньше. Причины такого положения вещей понятны, но для многих прозвучат, как откровение: сверхразвитость ФРГ осталась в прошлом.

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    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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