Зеленский выделил беспилотники в отдельный род войск

Эксперт: Аудит ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного

Политолог Шеслер: Аудит действий ВСУ поможет Зеленскому отправить в отставку Залужного

Tекст: Анастасия Куликова

«На мой взгляд, идея организовать аудит действий ВСУ возникла у офиса Зеленского неспроста. Из утечек в СМИ следует, что Валерий Залужный не согласился оставить пост главкома добровольно. Поэтому, по всей видимости, в Киеве сейчас решили создать весомые юридические основания для увольнения генерала», – отметила политолог Лариса Шеслер.

По ее мнению, аудиторы с легкостью справятся с поставленной перед ними задачей, поскольку проблемных точек в ВСУ довольно много. «Во-первых, очевидны провалы в обороне украинской армии и в организации защитных сооружений. Во-вторых, известны многочисленные коррупционные скандалы. Министерство обороны и вооруженные силы Украины отличаются тем, что там идет массовое расхищение волонтерской помощи, разграбление средств, которые выделяются на приобретение оружия и амуниции. В этих махинациях при необходимости могут обнаружить «след» Залужного», – считает собеседница.

При этом Шеслер допускает, что результаты проверки будут зависеть от покладистости главкома ВСУ. «Если Залужный без скандала согласится покинуть свой пост, то и итоги аудита будут мягкими, их «спустят на тормозах». Если же Залужный будет упрям и не согласится на условия офиса Зеленского, то на него могут повесить коррупционные дела и все провалы ВСУ. Иными словами, аудит – это попытка шантажа Залужного: либо уходи по-хорошему, либо жди неприятных последствий», – предположила политолог.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года. Он отметил, что по его результатам будут приняты в том числе кадровые решения.

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально», – сказал Подоляк, отметив, что именно об этом говорил Зеленский в интервью RAI. Напомним, накануне Зеленский впервые подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. По его словам, он также думает о смене других руководящих лиц, и не только в армии. «Конечно, необходимы перезагрузка и новое начало», – заявил Зеленский.

Впрочем, сообщения об увольнении Залужного начали появляться в украинских СМИ еще 29 января. По их данным, в этот день между главкомом и Зеленским состоялся напряженный разговор. Зеленский предложил генералу новый пост, но тот, как утверждается, отказался от назначения на другую должность. Политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД называл цели слухов об «отставке» Залужного.