До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Евросоюз захотел сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
Фон дер Ляйен: ЕС намерен сделать ВСУ частью собственных военных возможностей
Евросоюз планирует сделать вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента.
Она отметила, что, глядя в будущее, ЕС должен рассматривать ВСУ частью своих военных возможностей, передает ТАСС.
«Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС.