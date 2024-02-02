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    2 февраля 2024, 09:00 • Политика

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Эксперты оценили условия выделения Украине 50 млрд евро со стороны ЕС

    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС
    @ Никитин Максим/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете?

    Все 27 стран – членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине 50 млрд евро. Об этом сообщил глава объединения Шарль Мишель. Издание The New York Times отмечает, что согласование договоренностей было омрачено «несколькими неделями противостояния» лидеров ЕС и Виктора Орбана.

    Подчеркивается, что премьер-министр Венгрии долгое время настаивал на компромиссном варианте, в рамках которого итоговый бюджет должен был подвергаться ежегодному пересмотру. При этом он выступал за сохранение права вето, при использовании которого выделение средств могло быть приостановлено.

    Лидеры ЕС отказались от исходных требований Орбана, однако в ходе обсуждений было достигнуто взаимопонимание на иных условиях. Так, издание Politico пишет, что главе венгерского правительства удалось достичь трех важных изменений в итоговом проекте выделения финансовой поддержки офису Зеленского.

    Так, Еврокомиссия (ЕК) обязалась своевременно представлять отчеты о реализации выплаченных сумм. Кроме того, обсуждение расходов должно происходить на уровне лидеров государств – членов ЕС, а при необходимости через два года будет рассмотрен план нового бюджета, направляемого на поддержку Украины.

    При этом возможность продолжения финансирования ВСУ будет соблюдаться ЕС лишь при условии выполнения Украиной ряда требований. Их перечень приведен в официальном пресс-релизе Евросовета. Так, офис Зеленского обязуется поддерживать «эффективные демократические механизмы, включая и многопартийную парламентскую систему», «верховенство закона» и гарантировать «соблюдение прав человека, включая меньшинства».

    Также Украине предстоит разработать конкретный план реформ, за выполнение которых и будут поступать выплаты (один раз в квартал). Помимо этого, офис Зеленского должен предпринять ряд мер, чтобы полученные средства не стали причиной «мошенничества, коррупции и конфликта интересов».

    Выделение средств ВСУ со стороны Евросоюза давно превратилось в крайне сложный и утомительный процесс бесконечного согласования итоговых сумм и деталей. В частности, Орбан неоднократно блокировал решения о финансировании офиса Зеленского, за что объединение даже рассматривало вопрос о лишении Будапешта права голоса при обсуждении данного вопроса.

    В экспертном сообществе отмечают, что достигнутые договоренности, равно как и сама судьба Украины, стали предметом крайне жесткого торга и даже шантажа. Однако, несмотря на разногласия между 27 членами ЕС, сторонам все-таки удалось сойтись на компромиссе с учетом нескольких требований премьера Венгрии. С другой стороны, согласование этого вопроса проходило под массовые акции протеста.

    Так, политолог Владимир Корнилов в своем Telegram-канале напоминает об огромных забастовках, проходящих сейчас по всей Европе, включая тот же Брюссель. «Ну-ну, осталось теперь объяснить бастующим на улице фермерам, почему Украине денег нашли, а им – нет», – иронически замечает он.

    «Это именно транши в украинский бюджет, не военная помощь», – обращают внимание авторы аналитического Telegram-канала «Ватфор». «На этот год дают 12 млрд евро или чуть меньше трети дефицита украинского бюджета. Изначальный ход с выделением денег сразу на четырехлетку понятен. Уже сейчас в ЕС разброд и шатание», – отмечают эксперты.

    «Кто знает, что там будет через год, поэтому подписку лучше было оформить сразу и надолго, пока еще возможно. Теперь выходит, что отменить подписку можно в любой момент, а это значит, что Евросоюз на длинной дистанции в Украину не верит», – прогнозируют авторы проекта «Ватфор».

    «С точки зрения процедуры выделения получился компромисс. Венгрия добилась самой возможности пересмотра, но на год позже. Учитывая, что неизвестно, как все пойдет дальше, вряд ли другие сильно возражали», – подчеркивают авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале.

    «Украину подвесили. Решение принято с условием, что лидеры ЕС ежегодно будут обсуждать план экономической помощи Киеву, а при необходимости он будет пересмотрен через два года. Будут плохо себя вести украинские власти – пакет пересмотрят», – пишет в своем Telegram-канале политолог Алексей Чеснаков.

    «Венгрию же «сломали». До саммита ЕС в западных изданиях появлялись сообщения о том, что Орбану угрожали чуть ли не финансовым крахом Будапешта, если тот не прекратит блокировать решение», – уточняет он.

    «Производителей вооружений не спросили. Снарядный голод после согласования нового пакета помощи никуда не денется. Умеров может сколько угодно слать письма о нехватке снарядов, а Шольц – призывать лидеров стран ЕС развивать ВПК, но факт остается фактом. Планы по поставкам снарядов были сорваны в 2023 году, они уже сорваны и в 2024-м»,

    – считает эксперт. «Европейская бюрократия осталась прежней. Решение должно было быть принято в середине декабря 2023 года. Задержка – полтора месяца. Теперь выстраданное решение нужно реализовывать. И учитывая, что в этой сфере ничего не поменялось, можем ожидать жалобы Киева на то, что все происходит слишком медленно», – акцентирует Чеснаков.

    Сам же Орбан заявил, что Венгрия получила от стран Евросоюза гарантии того, что предназначавшиеся ей и впоследствии замороженные средства не будут направлены Украине. По его словам, европейские страны также достигли соглашения по выработке механизма разумного использования выделенных Украине средств.

    Украина с самого начала была разменной монетой и объектом внешней политики как самого ЕС, так и отдельных членов объединения, указывает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Речь идет о таких странах, как Германия, Франция, Польша, Нидерланды и даже Чехия. Отдельно можно выделить Румынию и Венгрию, которые очень обеспокоены положением представителей своих народов в соседнем государстве», – сказал он.

    «Очень маловероятно, что какая-то страна подхватит опыт Венгрии в деле отстаивания собственных интересов. Орбана в первую очередь интересует вопрос положения своего народа в Закарпатье. Тем не менее другие государства, имеющие на Украине диаспоры, на такой шаг пойти не могут по ряду историко-географических причин», – отмечает он.

    «Предсказуемо, что Орбана смогли продавить, и он одобрил транш Украине. Венгрия не самая богатая страна, поэтому угроза лишения денег беспокоит ее лидера. Однако ЕС пошел и на уступки. На офис Зеленского будут давить с целью соблюдения прав национальных меньшинств. Средства Будапешта, вероятно, останутся замороженными, однако в таком случае ему не придется давать деньги в фонд помощи», – подчеркивает Трухачев.

    Интересно, что тема поддержки Украины превратилась в способ разрешения внутренних конфликтов ЕС путем торга. Так, наиболее ярко в публичном пространстве всплывают противоречия Будапешта и Варшавы, двух акторов, которые исторически борются за право называться лидером блока восточноевропейских государств.

    Именно польский премьер-министр Дональд Туск еще до начала заседания лидеров Евросоюза выступил с критикой Орбана. Он подчеркнул, что объединение не намерено больше идти на компромисс с Венгрией, а «высокоэгоистичная игра» главы правительства этой страны ставит под угрозу ценности ЕС.

    «Мы должны быть оптимистами по вопросу силы наших аргументов. Думаю, что другая сила не понадобится», – отметил Туск. Он также заметил, что главе правительства Венгрии пора определиться, хочет ли его страна стать часть европейского сообщества или нет. «Это ясный случай – черно-белый», – заметил польский премьер.

    По мнению германского политолога Александра Рара, жесткость Варшавы объясняется приходом к власти в ней сторонников идеологии западного либерализма. «Страна вновь начала постепенное сближение с Берлином и Парижем. Однако вернуться в их объятия можно лишь при условии, если республика откажется от дружеских связей с Будапештом», – считает он.

    «Восток Евросоюза разделился на две части.

    Одна движется в фарватере Венгрии и Словакии. Другая, в надежде получить поддержку от Германии и Франции, а также наладить военное сотрудничество с Британией, следует за Польшей и странами Прибалтики. Между тем в организации продолжает нарастать усталость», – считает он.

    «Либеральная часть ЕС давно бы выгнала из своего состава оппозиционно настроенную Венгрию. Однако в Брюсселе прекрасно понимают, что если на выборах в США победу одержит Дональд Трамп, то он во всем будет защищать Будапешт. Именно поэтому местная бюрократия и пытается вытеснить несогласное государство до начала ноября», – акцентирует политолог.

    «Польша также помогает оказывать давление на Венгрию. Делает она это в том числе и благодаря особым риторическим приемам. Орбану фактически предлагают определиться, на какой он стороне: черной или белой. Это прямое заимствование лексики Джо Байдена о том, что в мире началась борьба демократии и диктатуры», – подчеркивает собеседник.

    «Сторонники действующего президента США пытаются выставить консерваторов, защищающих традиционные европейские ценности, в ключе политиков-популистов. Они опасаются того, что в скором времени в каждой стране ЕС шаг за шагом к власти будут приходить правые политики, уважающие национальные интересы собственных стран», – отмечает Рар.

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