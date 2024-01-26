Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу

Политолог Рар: США не могут допустить появления новых несогласных с поддержкой Украины

Tекст: Евгений Поздняков

«США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

«До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

«В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

«Правительство Орбана попросту подкупают, постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – резюмирует Рар.

Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Виктору Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

На одной из демонстрацию пришел и глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

В декабре появились сообщения о том, что политические союзники главы правительства Венгрии намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США по вопросу прекращения американской помощи Украине.