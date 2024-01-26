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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    26 января 2024, 16:16 • Новости дня

    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу

    Политолог Рар: США не могут допустить появления новых несогласных с поддержкой Украины

    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу
    @ freepik.com

    Tекст: Евгений Поздняков

    Венгрия является одним из немногих европейских государств, занимающих альтернативную позицию по финансированию Украины. США хотят добиться единства Евросоюза по данному вопросу, поэтому и пытаются сдерживать Будапешт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию.

    «США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

    «В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

    «Правительство Орбана попросту подкупают, постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – резюмирует Рар.

    Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Виктору Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

    Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

    На одной из демонстрацию пришел и глава партии  Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    В декабре появились сообщения о том, что политические союзники главы правительства Венгрии намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США по вопросу прекращения американской помощи Украине.

    26 января 2024, 09:38 • Новости дня
    Во Франции заявили об «огромной провокации» Еврокомиссии против фермеров

    Политик Филиппо призвал уничтожить ЕС ради спасения сельского хозяйства Франции

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал «невероятным» действия Европейской комиссии, которая в разгар акций протеста фермеров из Франции, Германии, Польши и других европейских стран собирается ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур (общий рынок стран Южной Америки).

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) подчеркнул, что ЕК совершила «огромную провокацию», которая «убьет сельское хозяйство» Франции и других европейских стран. «Она вполне может это сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

    Политик считает, что Европейский союз необходимо уничтожить, прежде чем объединение «разрушит» его страну.

    Филиппо и ранее заявлял, что Европейский союз является «адской системой», которую следует быстрее разрушить, пока она не уничтожила Европу.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как фермеры стали новой угрозой для европейских властей.

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    26 января 2024, 08:29 • Новости дня
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии

    Спецпредставитель президента по Сирии Лаврентьев: После вывода войск США из Ирака последует вывод войск из Сирии

    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    После вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

    По его словам, США не смогут поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии без возможности использовать иракскую территорию, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Лаврентьев сообщил, что Россия уже получила уведомление Ирака о готовности США вывести из этой страны свой военный контингент, вопрос заключается в том, сколько времени это займет и какая будет процедура.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем вывод американских войск из Ирака обернется для всего региона.

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    25 января 2024, 16:38 • Новости дня
    Американист: Присутствие в Ираке потеряло для США всякий смысл

    Американист Дробницкий: Вывод контингента из Ирака говорит о неспособности США далее удерживать Ближний Восток

    Американист: Присутствие в Ираке потеряло для США всякий смысл
    @ U.S. Army

    Tекст: Евгений Поздняков

    Военное присутствие в Ираке отнимает у США большое количество денег, при этом не давая ощутимого результата. В данной ситуации решение о выводе войск выглядит крайне логичным и понятным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск.

    «Удары по американским объектам в Ираке и Сирии придают дополнительный импульс США к выводу войск с территории Ближнего Востока. Однако главная причина данных намерений состоит в том, что этот регион попросту утратил былое значение для Белого дома», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Штаты заходили на Ближний Восток практически не понимая, что им нужно. Их многолетнее присутствие в Ираке можно назвать затянувшейся авантюрой. В размещение и содержание здесь американского контингента было вложено колоссальное количество денег, однако «выхлоп» от зарубежной кампании оказался практически нулевой», – отмечает собеседник.

    «Более того, официальное руководство Багдада само регулярно напоминает Штатам о необходимости вывода войск с территории страны. Сложившаяся ситуация в чем-то напоминает Афганистан. В Белом доме прекрасно осознают, что дальнейшее присутствие бессмысленно, однако как уйти, сохранив при этом лицо, никто не понимает», – подчеркивает эксперт.

    «Скорее всего, выход США из Ирака состоится, но сделать это постараются по-тихому, ведь американские политики не желают повторения информационной катастрофы с публикацией фотографий паникующих людей в аэропорту Кабула. При этом местной номенклатуре критически важно завершить этот процесс за время руководства Байдена», – уточняет он.

    «Сейчас на старика можно скинуть большинство неудобных вопросов, чтобы следующий президент спокойно ссылался на некомпетентность предшественника. Это позволит сгладить внутренние противоречия от столь серьезного изменения статус-кво. По-иному обстоят дела в Сирии, где большая часть американского присутствия приходится на частные военные компании», – акцентирует собеседник.

    «Если выход из Ирака сопряжен с вопросом высоких бюджетных трат, то с территориями в Сирии данных проблем нет. Таким образом, снижение присутствия на Ближнем Востоке позволит Штатам распределить больше сил в пользу Юго-Восточной Азии, где Вашингтон постепенно наращивает мощности для сдерживания КНР», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее телеканал CNN сообщил о скорых переговорах США и Ирака о выводе американских войск из ближневосточной страны. По данным, полученным от неназванного источника, эта тема приобрела особую актуальность на фоне широкой региональной нестабильности. В настоящее время на территориях, подконтрольных Багдаду, располагается 2500 солдат Пентагона.

    Основной темой для обсуждения станет график вывода войск. США настаивают на том, чтобы процесс учитывал сложившуюся в Ираке ситуацию, а также степень стабильности местных силовых структур. Однако руководство ближневосточной страны подчеркивает, что обозначаемые даты не должны зависеть от сопутствующих обстоятельств.

    Телеканал напоминает, что переговоры о будущем военном присутствии Штатов в Ираке были начаты еще в прошлом году, до того, как начался конфликт между Израилем и ХАМАС. Отмечается, что вывод американских войск может обернуться «крупной победой» Ирана.

    Позже спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что по имеющимся у РФ данным, Вашингтон согласился с требованием Багдада и начал вывод войск из этой страны. По его словам, о реальности этой информации сложно судить. Кроме того, процесс может затянуться на продолжительное время.

    Параллельно с этим издание Foreign Policy сообщило, что руководство США изучает вопрос о полном выходе с сирийской территории. Отмечается, что Вашингтон больше не интересует присутствие в этой стране, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет.

    Позже Белый дом опроверг данную информацию, подчеркнув, что возможность вывода войск из региона, подконтрольного Дамаску, не рассматривается. Ранее Иран нанес удары по объектам, которые использовались американскими и израильскими военными в Ираке и Сирии.

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    26 января 2024, 12:58 • Новости дня
    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела

    Политолог Межуев: Противоречия Юга и Вашингтона сможет решить только Верховный суд США

    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Жителям республиканских штатов, в частности Техаса, непонятно, почему колоссальные суммы тратятся на Украину, а не на защиту южных границ. Проблему обостряет и идеологический раскол, усилившийся в стране с приходом к власти Джо Байдена. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Борис Межуев. Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны.

    «Ситуация предельно опасная. Уже 25 республиканских штатов во главе с Техасом пытаются отстоять свои права на самостоятельную защиту границы. Противоречия между южными регионами и администрацией Джо Байдена накалились до предела. Разрешить конфликт сможет только формально нейтральная инстанция – Верховный суд США», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Скорее всего, ему придется занять сторону взбунтовавшихся штатов. В противном случае ситуация может лишь усугубиться, а последствия будут совершенно непредсказуемыми. Миграционная проблема всегда крайне остро воспринималась американцами из республиканских регионов, а при Байдене этот вопрос значительно обострился», – отмечает эксперт.

    «Жителям того же Техаса непонятно, почему колоссальные суммы из бюджета уходят на внешнеполитические инициативы, например, на Украину. По их мнению, гораздо более мудрым решением стало бы укрепление границ, которое смогло бы решить проблему наркотрафика и потока нелегальных мигрантов», – подчеркивает собеседник.

    «Однако сводить все лишь к этому было бы неправильно. США до сих пор переживают идеологический разлом, сформировавшийся после Гражданской войны. Долгое время южные штаты ощущали давление со стороны Севера. Однако при Трампе они наконец-то получили «кислород» и стали определяющей силой в стране», – акцентирует он.

    «Между тем вскоре либеральные элиты Штатов начали публично втаптывать в грязь их избранника. Фактически оказались задеты сами идеалы и представления граждан республиканских регионов. Все это и породило текущий кризис, разрешение которого потребует немало усилий со стороны правительства США», – резюмирует Межуев.

    Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны. Главы регионов считают, что действующий президент и его администрация сделали страну «полностью уязвимой для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

    В их официальном заявлении, размещенном на сайте Ассоциации республиканских губернаторов, говорится, что вместо соблюдения закона и защиты границы, Белый дом принял решение о подаче иска на Техас за действия по обеспечению безопасности собственных граждан. Указывается, что в настоящий момент регион переживает исторический максимум по показателям нелегальной миграции и обороту смертоносных наркотиков.

    Губернаторы поддержали власти Техаса, которые планируют самостоятельно встать на защиту контролируемого ими участка границы с Мексикой от наплыва иностранных граждан. Напомним, сложившаяся ситуация обострилась после того, как власти южного штата закрыли агентам федеральной пограничной службы доступ к городу Игл-Пасс.

    Как сообщает издание CBS, данный населенный пункт располагается непосредственно на границе с Мексикой. Представители национальной гвардии Техаса «захватили контроль» над парком Шелби и начали самостоятельные действия по удержанию мигрантов. До этого власти штата не позволили катерам федерального пограничного патруля нести службу в указанном районе.

    Споры между Техасом и властями США вокруг миграционной проблемы нарастают с декабря прошлого года. Тогда губернатор штата Грег Эббот подписал закон SB4, согласно которому правоохранительным органам региона дается право останавливать, арестовывать и заключать в тюрьму незаконно прибывших иностранцев в обход федерального руководства, пишет в другом своем материале издание.

    Белый дом упрекает власти региона и в других случаях значительного превышения полномочий. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно изучала историю тяжелых отношений Техаса и Вашингтона.

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    26 января 2024, 09:14 • Новости дня
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении

    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    @ Чумичев Александр, Чумичев Александр/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским лидером Биллом Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что Россия в случае расширения Североатлантического альянса должна присоединиться к НАТО первой, и примеру Москвы затем последуют страны Центральной и Восточной Европы.

    Детали этого разговора приводятся в стенограмме, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.

    Ельцин, согласно опубликованному документу, предлагал создать «своего рода картель», в который бы входили Россия, США и европейские страны. Это, по задумке экс-президента России, должно было способствовать укреплению международной безопасности, передает РИА «Новости».

    В стенограмме говорится, что ответ Клинтона был «очень сдержанным». Тогдашний президент США говорил о «величии России, но не упоминал идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО».

    Также Клинтон заявлял, что для России и США откроются уникальные возможности, если государства будут придерживаться намеченного курса.

    «Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», – сказал тогда Клинтон.

    Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.

    В феврале прошлого года были рассекречены документы, согласно которым Клинтон на переговорах с Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.

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    25 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Литовцев призвали потратить сбережения на производство танков
    Литовцев призвали потратить сбережения на производство танков
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Займ денег на финансирование оборонных расходов у населения является приемлемым вариантом, это элемент доверия своему государству, заявила в эфире национального радио LRT спикер сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

    Спикер считает, что прослеживается согласие политических сил в данном вопросе. По ее словам, это является одним из тех средств, по которым можно договориться чуть ли не сегодня, передает ТАСС.

    По данным председателя комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса, Литве на оборону в ближайшие семь лет дополнительно необходимо 500 млн евро в год, что соответствует 0,5% валового внутреннего продукта.

    Ранее министр экономики и инвестиций Аушрине Армонайте. предложила выпустить облигации оборонного займа, которые бы распространялись среди населения. Она заявила, что гражданам следует не «держать сбережения в носке», а вложить их в производство танков.

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    26 января 2024, 13:03 • Новости дня
    Посол США пригрозил Венгрии рычагами влияния

    Посол США Прессман пригрозил использовать рычаги влияния на Венгрию

    Посол США пригрозил Венгрии рычагами влияния
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов есть рычаги давления на Венгрию, они готовы их использовать, заявил американский посол в Будапеште Дэвид Прессман.

    Прессман в интервью Financial Times сказал, что США считают Венгрию союзником. При этом он назвал необычным то, что Венгрия отказывается учитывать интересы нацбезопасности США, передает РИА «Новости».

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра Виктора Орбана за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США и призывы к Джо Байдену уйти в отставку.

    Ранее сообщалось, что политические союзники Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине.

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    26 января 2024, 04:24 • Новости дня
    Нарышкин заявил о провальных планах Запада устроить революцию в России

    Нарышкин: Запад хочет устроить революцию в России, но это у него не получится

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад, уверовав в способность менять политические режимы в разных странах, думает устроить в России революцию, однако это у него не получится, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, западное, прежде всего американское разведсообщество, искренне верит в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов, передает РИА «Новости».

    Нарышкин отметил, что на счету Запада трагедия так называемой «арабской весны» и украинского «евромайдана».

    От такого головокружительного успеха Запад решил провернуть такой сценарий и в России, отметил Нарышкин.

    «Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится», – подчеркнул глава СВР.

    По разведданным ясно видно, что западные спецслужбы и власти осознают стабильное положение России. Они видят, что народ, по сути, объединился вокруг политического руководства страны, заявил Нарышкин.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как США разрушают соседей.

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    26 января 2024, 00:27 • Новости дня
    США запретили дипломатам РФ участвовать в заседании Международного совета по зерну

    Посольство: США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон запретил российским дипломатам принимать участие в заседании Международного совета по зерну в Новом Орлеане, которое прошло 24 января, сообщило российское посольство.

    Запрет на участие российским дипломатам в ведомстве назвали вопиющим случаем.

    «Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний», – говорится в сообщении посольства в Telegram.

    В дипведомстве отметили, что препятствия для российского присутствия на мероприятиях, знаковых с точки зрения истории отношений Москвы и Вашингтона, стали нормой. Посольство призвало американскую сторону «трезво оценить последствия курса на выхолащивание двухсторонних отношений».

    Дипломаты потребовали от США ответственно подходить к функциям организатора международных встреч, участие России в которых востребовано другими государствами и необходимо для принятия эффективных решений по вопросам, которые волнуют мир.

    Накануне Франция отказала России в созыве срочного заседания созывать срочное заседание СБ ООН по сбитому Ил-76.

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    25 января 2024, 19:28 • Новости дня
    Азербайджан решил выйти из Совета Европы и ЕСПЧ

    АПА: Баку рассматривает процедуру выхода из Совета Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Баку рассматривает процедуру выхода Азербайджана из Совета Европы и может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека, сообщает агентство АПА.

    Источники в правительстве Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы сообщили, что после ограничения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ, Баку не намерен мириться с несправедливым отношением, готов выйти из Совета Европы в целом и отказаться признавать решения Европейского суда по правам человека, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ в знак протеста против оспаривания ее полномочий.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз обеспокоен претензиями президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории Армении, любое нарушение суверенитета Еревана будет встречено серьезными последствиями для Баку.

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    25 января 2024, 21:32 • Новости дня
    В Норвегии призвали готовиться к войне с Россией

    The Telegraph: Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Норвегия должна увеличить расходы на оборону из-за угрозы потенциальной войны с Россией в ближайшие три года, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен.

    Слова Кристофферсена приводит The Telegraph, он заявил, что Норвегии нужно подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру. По его словам, Москва наращивает свои запасы оружия гораздо быстрее, чем ожидали союзники по НАТО, передает РИА «Новости».

    Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никому в мире не хочется большой войны, Россия этого желает в последнюю очередь. Также Лавров назвал обвинения западных стран в якобы планах России атаковать другие государства выдумками, чтобы «выбить деньги» на помощь Киеву.

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    26 января 2024, 13:09 • Новости дня
    В Кремле назвали последствия для Украины при отказе от транзита российского газа

    Песков: Отказ Украины от транзита российского газа приведет к изменению логистических цепочек

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Украина откажется от транзита российского газа, возникнет вопрос о том, как топливо будет попадать в европейские страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля напомнил, что существуют маршруты, связанные с Турцией, и есть поставки СПГ, который сейчас так востребован. То есть альтернативные маршруты есть, отметил Песков, добавив, что они, однако, уже во многом заблокированы.

    «Конечно, это приведет к изменению всех логистических цепочек», – передает ТАСС слова Пескова.

    Накануне в пресс-службе правительства Украины заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа, который истекает в конце 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как газ пойдет через Украину без контракта.

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    26 января 2024, 09:32 • Новости дня
    Антиправительственные митинги прошли в Словакии

    Антиправительственные митинги прошли в Братиславе и других городах Словакии

    Tекст: Александра Юдина

    Митинги против планов властей провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялись в Братиславе и других городах Словакии.

    Известно, что в акции в Братиславе в четверг приняли участие около 27 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    Оппозиция при этом анонсировала такие митинги еще в 14 городах Словакии.

    Как отметил на акции протеста глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка, премьер-министр Словакии Роберт Фицо недооценил «готовить защищать справедливость».

    Протестующие поддержали его скандированиями: «Мы не будем молчать!», «Хватит с нас Фицо!», «Остановим его!».

    Кто-то из собравшихся на площади держал плакаты с требованием к правительству Фицо уйти в отставку.

    Тем временем фермерские протесты парализуют Францию.

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    26 января 2024, 12:27 • Новости дня
    В Киеве сообщили о «гарантиях» от США по замороженным активам России

    Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от США гарантии поддержки по изъятию активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев получил от Соединенных Штатов «все гарантии относительно долгосрочной поддержки» Украины, в том числе по вопросу конфискации замороженных российских активов, которые будут направлены на финансирование восстановления Украины, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью Politico также ответил на вопрос о возможном приходе к власти в США Дональда Трампа. Украинский премьер сообщил, что Киев «активно работает» с администрацией президента Джо Байдена и Конгрессом над предоставлением помощи на 2024 год, и призвал посмотреть на то, как ситуация будет развиваться через год. Шмыгаль высказал мнение, что любой американский президент «поддержит борьбу Украины за общие ценности», передает ТАСС.

    Кроме того, премьер Украины назвал «критически важными» средства в размере 50 млрд евро, которые Евросоюз намеревался выделить Киеву. Перечисление этой суммы было заблокировано по решению Венгрии.

    Ранее комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.

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    26 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков опроверг сообщение Bloomberg о «сигналах» со стороны России по Украине

    Песков: Россия не отказывается от требований нейтральности Украины и ее невступления в НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг сообщение Bloomberg о том, что Россия якобы готова отказаться от требований к Украине не вступать в НАТО и придерживаться нейтрального статуса.

    Представитель Кремля подчеркнул, что сообщение американского информационного агентства «абсолютно не соответствует действительности», передает ТАСС.

    Bloomberg писало ранее, что Россия якобы шлет «сигналы» о возможности проведения переговоров с США об урегулировании связанного с Украиной кризиса. Источники агентства утверждали, что Москва могла бы рассмотреть возможность снять требования об отказе Украины от вступления в НАТО и ее нейтральном статусе.

    Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о неизменности целей российской специальной операции.

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