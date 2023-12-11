Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.22 комментария
Союзники Орбана захотели добиться от США прекращения помощи Украине
Guardian сообщила о намерении союзников Орбана добиться прекращения американской помощи Украине
Политические союзники главы правительства Венгрии Виктора Орбана намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США, чтобы добиться прекращения американской помощи Украине, сообщают источники.
Представители Венгерского института международных отношений и посольства Венгрии в Вашингтоне собираются принять участие в форуме центра Heritage Foundation для консервативных западных политиков. Ожидается, что в первый день мероприятия будут обсуждать Украину, «трансатлантические культурные войны» и другие темы, передает ТАСС со ссылкой на Guardian.
На следующий день, как заявили источники, запланированы закрытые переговоры с конгрессменами-республиканцами. Источник заявил об уверенности Орбана в том, что законопроект «о помощи Украине не пройдет в Конгрессе», поэтому премьер «также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС».
Сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохак сообщил об активности посольства Венгрии по восстановлению отношений с республиканцами. Однако он не думает, что Венгрия способна оказать влияние на США в вопросе поддержки Украины.
Напомним, Венгрия блокирует выделение Украине несколько десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз.