Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинцев уважать права венгров, проживающих на Украине

«Это необходимо, хотя бы чтобы поддерживать контакты с Европой. Если они этого не сделают, рано или поздно нам придется замедлить отношения», – сказал венгерский премьер в интервью французскому изданию Le Point, передает ТАСС.



Орбан подчеркнул, что соблюдение прав человека и прав нацменьшинств «не могут быть предметом переговоров» и их нельзя рассматривать в качестве условия для вступления Украины в ЕС.

«Украинцы должны их уважать. И не потому, что хотели бы вступить в Европейский союз», – подчеркнул Орбан.



Орбан также отметил, что более двух третей жителей Венгрии высказались против принятия Украины в состав ЕС, также против этого парламент страны.

«Венгры не хотели бы, чтобы это произошло», – подчеркнул венгерский премьер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию касательно вопроса вступления Украины в ЕС и выделения Киеву очередной финансовой помощи.