Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?16 комментариев
Орбан: Венгры не хотят вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал украинцев уважать права венгров, проживающих на Украине
Соблюдение прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины, в том числе венгров, является условием поддержки контактов между Евросоюзом и Украиной и не может быть предметом переговоров о вступлении страны в ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Это необходимо, хотя бы чтобы поддерживать контакты с Европой. Если они этого не сделают, рано или поздно нам придется замедлить отношения», – сказал венгерский премьер в интервью французскому изданию Le Point, передает ТАСС.
Орбан подчеркнул, что соблюдение прав человека и прав нацменьшинств «не могут быть предметом переговоров» и их нельзя рассматривать в качестве условия для вступления Украины в ЕС.
«Украинцы должны их уважать. И не потому, что хотели бы вступить в Европейский союз», – подчеркнул Орбан.
Орбан также отметил, что более двух третей жителей Венгрии высказались против принятия Украины в состав ЕС, также против этого парламент страны.
«Венгры не хотели бы, чтобы это произошло», – подчеркнул венгерский премьер.
Ранее сообщалось, что Евросоюз безуспешно пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить свою позицию касательно вопроса вступления Украины в ЕС и выделения Киеву очередной финансовой помощи.