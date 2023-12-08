Politico: Венгрия ставит Евросоюзу ультиматум по Украине

Politico сообщила о безуспешных попытках убедить премьера Венгрии Орбана изменить позицию по украинскому вопросу

Tекст: Александра Юдина

Издание отмечает, что «Орбан грозит пустить предстоящий в Брюсселе саммит под откос» – в своих письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он указал, что против переговоров с Киевом о вступлении в ЕС, передает РИА «Новости».

Более того, по данным Politico, премьер Венгрии стремится провести вместо этого стратегические дебаты на тему поддержки Украины.

Как указывает медиаорганизация, в данный момент президент Франции Эммануэль Макрон предпринимает попытки организовать переговоры с Орбаном до начала саммита, однако это вызывает скепсис в дипкругах ЕС.

Так, по словам анонимного европейского дипломата, Макрон «постоянно пытается и постоянно терпит неудачи», в материале в качестве примера при этом приведены переговоры французского лидера с экс-главой США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил постоянный представитель Бельгии в ЕС Виллем Ван де Воорде, исход саммита непредсказуем, так как всего пару недель назад вопрос о старте переговоров о принятии Украины в ЕС считался решенным, однако сейчас союз решает единственный вопрос: как справиться с блокирующим принятие решения Орбаном.

«Факт остается фактом: он помогает России. Мы должны задаться вопросом, как действовать дальше», – указано в статье.

В заключение Politico указывает, что сложившаяся в ЕС «щекотливая ситуация» приведет к тому, что в мире появятся сообщения о том, что «ЕС устал от Украины и что блок разваливается».

Напомним, Орбан заявил, что в повестку предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе не следует включать вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в состав ЕС, поскольку это не совпадает с интересами многих государств Евросоюза.



Накануне стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который находится в Вашингтоне, заявил главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, что Верховная рада собирается «принять несколько важных законов».