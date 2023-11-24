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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    46 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    22 комментария
    24 ноября 2023, 22:25

    Зеленский заявил о необходимости для Украины добиться «трех побед»

    Зеленский заявил о необходимости для Украины добиться «побед» в отношениях с Конгрессом США и ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Украине нужно «победить» в борьбе за получение помощи от США и Евросоюза, а также в вопросе переговоров о вступлении в ЕС, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    В Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом Зеленский заявил, что Украине требуются «три победы». «Первая победа – с Конгрессом», – сказал он, отметив, что будет сложно получить согласие американских законодателей на выделение средств Украине. Однако, как заявил Зеленский, украинской стороне необходимо сделать все, чтобы Вашингтон предоставил эту помощь, передает ТАСС.

    «Второе – нам нужна поддержка Европейского союза», – сообщил он, пояснив, что речь идет о «50-миллиардном пакете» помощи Украине. Зеленский отметил, что «не все» в ЕС готовы поддержать выделение этой помощи.

    Кроме того, по словам Зеленского, Украина должна добиться того, чтобы ни одна из стран ЕС не наложила вето на переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз: «Третья история – открытый диалог о нашем будущем членстве в Европейском союзе».

    Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина «во всех отношениях» не готова к вступлению в Евросоюз. Правительство Орбана запустило опрос среди граждан о целесообразности дальнейшего финансирования Украины (речь о возможной передаче Украине 53 млрд евро от ЕС в течение четырех лет) и предоставления ей членства в Евросоюзе.

    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

    Коментарии (5)
    24 ноября 2023, 18:32
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Кристина Цыцура

    Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев в бой приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.

    В материале говорится о том, что на некоторых участках фронта бойцы живут два-три дня, передает РИА «Новости».

    Но Киев все равно продолжает отправлять украинцев на передовую, где они не могут выиграть. В статье указано, что Зеленский не имеет ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ практически голыми руками занимаются разминированием полей.

    Коментарии (16)
    24 ноября 2023, 12:42
    В США указали на отчаяние Зеленского

    The American Conservative: Зеленский впал в отчаяние из-за неудач ВСУ

    В США указали на отчаяние Зеленского
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что западные союзники все меньше верят в победу ВСУ в конфликте, пишет The American Conservative.

    По данным издания, украинский президент «дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто».

    Даже украинские военные начальники стали неохотно выполнять приказы Зеленского о проведении неэффективных наступательных операций, передает РИА «Новости».

    The American Conservative подчеркивает, что в условиях, когда у Украины кончаются людские ресурсы, а у его союзников – терпение, необходимо переходить к дипломатии.

    В приоритете должно быть прекращение конфликта, чтобы остановить разрушение Украины и прекратить эскалацию.

    В статье говорится, что поддержка Киева Западом ослабевает и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.

    Ранее издание Die Welt писало, что Зеленский сам сомневается в том, что ВСУ смогут победить в конфликте.

    Коментарии (9)
    24 ноября 2023, 07:15
    Над Россией уничтожили 16 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь на пятницу попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Крыма 13 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Еще три аппарата уничтожены над Волгоградской областью.

    В среду ПВО уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотных летательных аппарата.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2023, 09:58
    Bloomberg сообщил о готовности части украинцев пожертвовать землями ради мира

    Bloomberg: Часть украинцев готова жертвовать территориями для мира с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Часть украинских граждан, согласно результатам социологических опросов, приходит к мнению, что территориальные уступки могут стать «неизбежной ценой за мир», пишут западные СМИ.

    В статье Bloomberg говорится, что такого мнения придерживается «небольшое, но растущее меньшинство украинцев», передает РИА «Новости».

    Западные поставки, согласно публикации, Украине не помогают, за прошедший год вооруженным силам страны не удалось заметно продвинуться.

    Кроме того, по словам европейских чиновников, нужно готовиться к сценарию, при котором поддержка киевского режима с американской стороны может быть уменьшена, добавляет издание.

    Киев разочарован тем, что Запад не вполне осознал масштаб ситуации на передовой и недооценил силу российских линий обороны, заключает автор статьи.

    Ранее в Польше предупреждали, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.

    Коментарии (24)
    24 ноября 2023, 13:28
    Эксперты оценили последствия массовых беспорядков в Дублине для Европы

    Политолог Корнилов: Беспорядки в Дублине заставят ЕС реагировать на недовольство европейцев миграционной политикой

    Эксперты оценили последствия массовых беспорядков в Дублине для Европы
    @ Brian Lawless/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ирландия долгое время была благосклонна к мигрантам, но сейчас страна начинает менять отношение к ним. Это создает почву для усиления правых сил в Европе. Брюсселю придется реагировать на недовольство миграционной политикой. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказали политологи Владимир Корнилов и Василий Егоров. Ранее в Дублине произошли массовые беспорядки, вызванные нападением мигранта на троих детей.

    «Ирландию по-настоящему всколыхнуло. Нападение мигранта на троих детей и женщину, пытавшуюся их защитить, стало спусковым крючком для начала массового протеста. Однако недовольство граждан текущей миграционной политикой государства копилось не один день. Ситуация с беженцами давно вызывает опасения у местных жителей», – сказал британист Василий Егоров.

    «Преступления с участием приезжих периодически потрясают всю Ирландию. Долгое время государство занимало весьма дружелюбную политику по отношению к мигрантам, прибывающим сюда из Северной Африки или других регионов мира. Им упрощали процедуру въезда, квоты на прием беженцев регулярно увеличивали», – отмечает эксперт.

    «В общем, как такового дискурса об ограничении потока прибывающих в страну иностранцев в большой политике Ирландии практически не было. Все это вылилось в первую по-настоящему масштабную акцию протеста в Дублине», – подчеркивает собеседник.

    «Не думаю, что произошедшее серьезно повлияет на положение дел в государстве. Все-таки в Ирландии устоялся достаточно прочный консенсус по поводу взаимодействия с беженцами. Разрушить его и пересобрать в соответствии с текущими потребностями граждан с помощью одного лишь массового протеста не удастся», – акцентирует он.

    «Однако в недалекой перспективе в Ирландии может сформироваться партия, которая будет отстаивать интересы правых избирателей. Думаю, эта политическая сила заявит о себе уже к выборам 2025 года. Общественный запрос на ужесточение миграционного законодательства никуда не уйдет и будет лишь укрепляться», – считает эксперт.

    «В принципе, такие движения характерны для многих европейских государств. Отмечу, что происходят они, как правило, из-за резонансных событий, не отреагировать на которые местные жители попросту не могут. Однако ситуация до сих пор остается напряженной, и руководство ЕС, пожалуй, не сможет ее игнорировать», – уточняет Егоров.

    В свою очередь политолог Владимир Корнилов связывает масштабы протестов с действиями полиции Дублина. «Местные силовики до последнего скрывали личность преступника, в то время как граждане уже успели увидеть фотографии с места событий», – сказал он.

    «В ситуации, когда достоверная информация со стороны властей попросту отсутствовала, местные жители решили, что их обманывают. Разумеется, у людей появилось желание самостоятельно восстановить справедливость. И это особенно опасно для Ирландии, поскольку страна на протяжении долгих лет была достаточно открытой для мигрантов», – акцентирует собеседник.

    «В государстве создана колоссальная инфраструктура по приему беженцев. После 2022 года сюда же стали стекаться и выходцы с Украины. Их селили в уютные гостиницы, выделяли пособия. Разумеется, местным такое положение дел пришлось не по душе. Общество постепенно меняло свое отношение к приезжим», – считает политолог.

    «Однако эта ситуация характерна для многих европейских стран. Постепенно здесь формируется волна недовольства чересчур либеральным миграционным законодательством. С помощью таких настроений реализуется «правый поворот», который набирает все больше силы внутри ЕС. Игнорировать изменения общественного мнения бюрократам из Брюсселя уже не удастся», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в Дублине были прекращены массовые беспорядки. Об этом телеканалу RTE сообщил главный суперинтендант полиции Патрик МакМинамин. По его словам, центр города постепенно возвращается к «нормальной жизни». Он отметил, что ни один сотрудник правоохранительных органов не получил серьезных травм.

    В настоящий момент столицу Ирландии патрулируют 400 полицейских. За ситуацией в Дублине ведется пристальный контроль. Среди простых гражданских также не сообщалось о получении тяжелых травм или повреждений. Напомним, причиной стихийных волнений стало нападение неизвестного мужчины на детей у католической школы.

    Пострадавшими стали три ребенка и 30-летняя женщина. В настоящее время за жизнь пострадавшей девочки борются врачи. Как сообщает издание Irish Times, демонстранты собрались у площади Праннел, неподалеку от которой и произошло преступление. Участники акции подожгли автомобиль полиции и повредили несколько других транспортных средств.

    Кроме того, из-за действий собравшихся загорелся городской автобус, а сам центр Дублина был закрыт для посещений до момента завершения протеста. Подозреваемый в покушении оказался уроженцем другой страны, проживший в Ирландии два последних десятилетия. Нападавший действовал осознанно: перед атакой он какое-то время провел перед школой.

    О преднамеренности действий свидетельствует то, что он был вооружен ножом. Между тем армия страны опровергла слухи о присутствии своих подразделений в Дублине. В пресс-службе военного ведомства уточнили, что фотографии автомобилей Сил обороны относятся к отдельной плановой операции, не имеющей отношения к прошедшим беспорядкам.

    Коментарии (7)
    24 ноября 2023, 11:12
    В ЕС не исключили принятия Молдавии и Грузии в союз по частям
    В ЕС не исключили принятия Молдавии и Грузии в союз по частям
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Грузия и Молдавия не могут оказаться «заложниками» конфликтов, Европейский союз может рассмотреть вариант частичного принятия республик в свой состав, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано сообщил, что такая позиция подтверждена «на самом высоком уровне ЕС». При этом он подчеркнул, что содружество продолжает «твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», пишут «Известия».

    Напомним, Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Коментарии (20)
    24 ноября 2023, 17:28
    Bild: США и ФРГ подталкивают Киев к переговорам с Москвой
    Bild: США и ФРГ подталкивают Киев к переговорам с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Берлин намерены вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, пишет немецкая газета Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, США и Германия планируют поставлять Украине лишь то оружие, которое необходимо украинской армии для удержания нынешнего фронта, но не возврата завоеванных земель, передает ТАСС.

    Таким образом они хотят подтолкнуть Зеленского «к пониманию, что дальше так продолжаться не может», и сесть за стол переговоров, не убеждая его в этом напрямую, пишет издание.

    По данным газеты, в качестве альтернативы переговоров США и ФРГ хотели бы, чтобы конфликт был заморожен без соглашения между его сторонами.

    Ранее Bloomberg сообщил о готовности части украинцев пожертвовать землями ради мира.

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    24 ноября 2023, 21:32
    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией

    Лидер «Слуги народа» Арахамия: Конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине мог закончиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишут украинские СМИ.

    По словам Арахамии, в ходе переговоров Россия требовала от Украины принять нейтральный статус. «Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», – рассказал Арахамия, пишет издание «Страна».

    Отвечая на вопрос, почему Киев отказался остановить конфликт, Арахамия ответил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

     Издание отмечает, что ранее СМИ уже сообщали об отказе Киева подписывать соглашение весной прошлого года после переговоров с Джонсоном, теперь же лидер президентской фракции Арахамия это фактически подтвердил.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны решил добиваться «победы на поле боя».

    Коментарии (4)
    24 ноября 2023, 05:06
    ВСУ за сутки на Донецком направлении потеряли до 280 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла на Донецком направлении до 280 человек, сообщил глава пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев.

    ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 280 человек, три танка, БМП и четыре пикапа, сказал Астафьев ТАСС.

    Также за эти сутки на этом направлении средства ПВО уничтожили 12 украинских дронов у Песков, Марьинки и Новопетриковки в ДНР. Уничтожено шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

    Группировка отразила две атаки украинских военных 5-й штурмовой бригады у Клещеевки.

    Поражена живая сила и технике 22-й, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ у Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки.

    Коментарии (3)
    24 ноября 2023, 20:08
    В США обеспокоились возможностями нового российского истребителя

    Американские СМИ рассказали о самолете ВС России, который может наносить удары по всей территории Украины

    В США обеспокоились возможностями нового российского истребителя
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Украины, пишет издание Military Watch Magazine.

    В статье говорится, что МиГ-35 прошел боевые испытания в ходе военных действий на Украине, данная модель превосходит все, что есть в арсенале у ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское издание.

    Отмечается, что этот класс истребителей оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины.

    Ранее сообщалось о планах увеличить поставки МиГ-35 ВКС России.

    Коментарии (6)
    24 ноября 2023, 05:26
    Командир РСЗО сообщил о преобладании натовского оружия на Херсонском направлении

    Командир расчета РСЗО: ВСУ на Херсонском направлении все чаще используют оружие НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Херсонском направлении российские военные все чаще сталкиваются с оружием, которое поступает на украинскую территорию от стран Североатлантического альянса, заявил командир расчета РСЗО «Град» группировки «Днепр» с позывным «Ротор».

    Украинская сторона на этом направлении почти исключительно пользуется натовским оружием, сказал «Ротор» в беседе с РИА «Новости».

    В том числе ВСУ получают от стран альянса и беспилотные летательные аппараты.

    Собеседник добавил, что российские операторы разведывательных дронов и расчеты РСЗО группировки выслеживают группы ВСУ, пытающиеся десантироваться на левый берег Днепра.

    Коментарии (0)
    24 ноября 2023, 21:20
    На Украине разработали комплексный план мобилизации

    На Украине подготовили комплексный план мобилизации

    На Украине разработали комплексный план мобилизации
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава страны назвал вопрос мобилизации сложным и актуальным. Новый план, касающийся проведения мобилизации, будет представлен Зеленскому на следующей неделе, передает ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале прошлого года. Она неоднократно продлевалась, при этом делается все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

    Коментарии (2)
    24 ноября 2023, 12:28
    На Украине объявили пройденным время «популярных» решений по мобилизации

    Экс-замглавы МО Украины Маляр: Время популярных решений по мобилизации прошло

    Tекст: Ольга Никитина

    Время популярных решений по мобилизации в ряды вооруженных сил Украины прошло, заявила бывший заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр.

    Маляр в интервью украинским СМИ заявила, что такие возможности «исчерпаны», их уже не может быть в условиях таких сложных боевых действий, передает RT.

    Также экс-замглавы МО Украины признала, что ВСУ не превосходят российские войска, и заявила, что не понимает, почему тема мобилизации является для украинского общества «такой страшной».

    Кроме того, Маляр заявила, что ВСУ сейчас находятся в обороне, истощая свои ресурсы по всей линии фронта. Украинские военные, по ее словам, не могут вести интенсивные боевые действия постоянно, учитывая возможности ВСУ, количество оружия и людей. У российской стороны ресурсов больше, передает ТАСС ее слова.

    Она пожаловалась на то, что Запад дает Украине оружие «порциями».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (5)
    24 ноября 2023, 13:02
    Песков не стал комментировать ситуацию с досмотром украинских судов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать заявления киевской стороны о том, что все больше иностранных судов заходит в порты Украины для загрузки зерна, не подвергаясь при этом досмотру.

    Песков переадресовал этот вопрос российскому военному ведомству, передает ТАСС.

    В конце октября Киев утверждал, что «зерновой коридор» вновь заработал.

    Коментарии (5)
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