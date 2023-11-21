Орбан призвал граждан Венгрии не «танцевать под дудку Брюсселя»

Орбан осудил ЕС за попытку заставить Венгрию «танцевать под дудку Брюсселя»

Tекст: Антон Антонов

Орбан заявил, что бюрократы в Брюсселе «снова хотят сказать» венграм, «как жить». «Они хотят дать Украине больше денег и больше оружия, они хотят, чтобы у нас не было сокращений расходов на ЖКХ, если у них их нет, и они хотят, чтобы мы, венгры, впустили к себе мигрантов», – приводит его слова ТАСС.

Однако жители Венгрии, как подчеркнул премьер, не желают «танцевать под дудку Брюсселя». В связи с этим Орбан попросил сограждан «высказать свое мнение и заполнить анкету национальной консультации», посвященной темам, по которым Будапешт спорит с Брюсселем, передает РИА «Новости».

Орбан сам опубликовал заполненную анкету, в которой выступил за сохранение льготных коммунальных платежей, пролонгирование замороженной процентной ставки на 2024 год, сохранение налога на сверхприбыль для крупных компаний, а также против размещения мигрантов в стране в соответствии с новыми правилами ЕС.

Из 11 вопросов, включенных в анкету, четыре затрагивают Украины: о вступлении этой страны в ЕС, поставках ей вооружений, оказании финансовой помощи, а также об импорте украинского зерна. Также есть вопросы об отношении к ЛГБТ-пропаганде и финансированию политических партий из-за рубежа.

Напомним, Орбан заявил, что без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против «промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии».