Орбан предрек распад Евросоюзу из-за «разорительной» политики Брюсселя

Орбан: Евросоюз разрушает «разорительная» политика Брюсселя

Tекст: Вера Басилая

Орбан считает, что Венгрия должна сказать «нет» брюссельской модели Европы, потому что она не имеет будущего. Венгерский премьер убежден, что Европу разрушают и разоряют, «забивают каждый день в ее гроб все больше и больше гвоздей», передает РИА «Новости».

По его словам, скоро можно будет поставить крест на Евросоюзе, при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС развалится.

Орбан призвал предотвратить развал Евросоюза, который «надо не покидать, а менять».

Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт выступает против «промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии». Кроме того, он заявил, что Венгрия защитит себя от попыток подорвать суверенитет, и от «империи Сороса, нападающей одновременно из Брюсселя и Вашингтона».

Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

Также Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России.